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ORIS Big Crown ProPilot腕表「批」青銅新衣懷舊暖秋
如果抽去了色彩，世界肯定要變得單調許多。正因為有了顏色、明亮、濃淡的變化，讓世界變得可愛而豐富。ORIS最近為品牌兩只經典時計披上色彩新衣，一只為異色復刻的Divers Sixty-Five日期表，以及一款暖色調的Big Crown ProPilot Big Date腕表，「小」玩色彩魔法。
堪稱ORIS近年殺手級商品之一的Divers Sixty-Five復刻潛水腕表，過去嘗試過青銅、綠色、藍色各種可能，這回則帶來了灰色漸層面盤、綠松石色的夜光塗料與黑色表圈的組合。同時面盤設計上更宛如魷魚遊戲中鮮明的幾何印象，其時標呈現了圓形、長方形、盾形的各種樣態，加上單向的旋轉表圈、弧形鏡面與防水100米性能，復古氣氛十足、並在銷售上屢戰屢勝。金屬鍊帶款訂價則約60,000元，橡膠表帶款則為56,000元。
一向展現飛行健兒氣魄的Big Crown ProPilot腕表，這次則披上系列首次的青銅「新衣」。表款維持過往41毫米的大尺寸，停秒裝置、螺旋紋表圈，唯青銅表殼再搭配上ORIS專利的Lift青銅折疊表扣，以及耐磨損的綠色Ventile表帶，不到6萬元的建議售價，有型、耐用、好造型，是值得列入年終時犒賞自己的品味之選。
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