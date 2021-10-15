TRAVEL TIME：百達翡麗的旅行魂

19世紀鐵路列車問世，掀起了工業革命，改變了世界發展的軌跡。橫跨大陸的鐵軌逐漸向四方擴散、帶著人們走向世界。一進入20世紀，美國萊特兄弟駕駛世上首架動力飛機啟航。旅人追逐著日出之光，向東「減少」時間、往西「增加」時間，於是必須界定出時區。人們用來計算時間的鐘表，也開始需要隨著配戴者的足跡，在不同時區中切換。

早在1930年代，有「表王」美譽的製表品牌百達翡麗（Patek Philippe）便與製表天才Louis Cottier合作，研製出首批「Heure Universlle」（世界時間）腕表作品，品牌更於1959年獲得專利；而自現代客機普及化後，飛行往返更變成常事，操作簡便的兩地時間裝置大受歡迎。

時至今日，兩地時間與世界時區功能，隨著旅行地圖的擴大與頻率提高，成為實用度最高的時計功能。百達翡麗為數眾多的線上複雜功能款式中，針對全球旅行者、以及需要頻繁往來各國的專業人士所打造的世界時區與兩地時間腕表，備受藏家推崇：世界時區腕表，透過一個按把和表盤上的2個旋轉刻度盤，就能夠精準地同步顯示24個時區的時間；兩地時間腕表，則以快條按鈕即可調節中央指針來指示第二時區。

●世界時區●

當今的百達翡麗世界時區腕表，以編號5230為主力，備有白金與玫瑰金兩種型號，深灰色表盤中央裝飾交錯的環形紋路；女表編號7130系列則採tone on tone的同色系表盤設計。就如同百達翡麗的設計都從使用者的角度去構思，世界時區表款都可以10點鐘位置的按把調整時區，使用簡便。與前一代編號5130的世界時區相較，除了時區的命名記註了政治能量的消長，指針部分則以南十字星鏤空時針搭配菱形分針取代上一代的菱形指針，在細節上注入旅行的象徵概念。

而中央裝飾掐絲琺琅世界地圖的編號5231系列，則是配上鏤空環形時針，推出過以不同地區為中心的地圖款式，因為薈萃微型裝飾工藝與實用的複雜功能，一直深受歡迎。而結合世界時區與品牌著名的飛返計時功能的編號5930，除了既有的白金藍面款，今年也有新推出鉑金綠面的嶄新詮釋。除了面盤細節，百達翡麗也針對表耳的設計投入相當多的心思，因為表耳對於整個表的外觀比例和配戴的舒適感影響甚大，也是在鑒賞歷代作品時可以留意的細節。

●兩地時間●

百達翡麗線上的兩地時間表款，以海底探險家（Aquanaut）、金鷹（Nautilus）系列和Calatrava系列飛行員為主。不過不論表殼形貌和面盤佈局，百達翡麗的兩地時間顯示都是採用中央兩枚同軸時針，下層時針為鏤空形式，上層則為與分針相同的時針，鏤空時計指示家鄉時間，上層指針則展示當地時間，因此平時可以互相重疊彷彿將鏤空指針收納；跨時區旅行時則可透過快調按把調整當地時間的指針。

海底探險家的兩地時間主力型號為5164，在3:30和8:30的位置個有當地和家鄉時間的日夜顯示，6點鐘位置為日期小盤。今年表圈鑲鑽的Aquanaut Luce也迎來全新兩地時間女表編號5269，為愈來愈多的女性旅人提供實用而大方的新選擇。今年的另一件兩地時間新品，則是編號5990的金鷹兩地時間藍面玫瑰金鍊帶款，與2014年的黑面不鏽鋼鍊帶款相同，結合了飛返計時功能，中央計時秒針配合6點鐘方位的60分鐘計算盤，12點鐘位置顯示指針式日期，簡約清晰。