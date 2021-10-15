重尋郵輪定位！歌詩達：更新品牌標誌 推「煥新計畫」

隸屬於全球最大休閒旅遊公司之一的嘉年華集團（NYSE/LSE: CCL；NYSE: CUK）、擁有167年歷史的義大利郵輪品牌─歌詩達郵輪，近日宣布啟動一系列品牌煥新計劃，包括更改品牌形象標誌、品牌定位，並以「永續發展」概念為大前提，但強調依然貫徹正統義式文化風情的血統。

歌詩達郵輪總裁馬睿哲Mario Zanetti表示，70多年來，歌詩達一直都是郵輪旅遊的代名詞，經歷新冠肺炎疫情，歌詩達首次全球停航，如今雖然已陸續復航，「但我們深明創新改革是必然的，所以啟動一系列的品牌改革，希望讓旅客們體驗更獨特、更豐富的郵輪假期，並以數十年的航員經驗，帶領旅客深度探索世界上鮮為人知的秘境，同時肩負起永續發展的企業責任，引領整個郵輪業回到2020年疫情爆發以前的榮景。」

歌詩達郵輪首先與三位米其林的星級主廚Bruno Barbieri、 Hélène Darroze及Ángel León攜手合作，在歌詩達翡翠號Costa Smeralda上的Archipelago餐廳推出三套由三位星級主廚精心設計的客製菜單，每套菜單有五道精緻餐點。另外，歌詩達郵輪進一步強化船上在地美食體驗，旗下所有船艦的主餐廳在每個靠岸日前一天，為旅客提供一道由三位星級主廚依照隔天目的地設計的當地特色佳肴，打造獨一無二的海上味蕾饗宴。

作為全球歷史最悠久之一的郵輪公司，歌詩達郵輪擁有超過70多年的航海經驗，航線幾乎遍布全球每一個郵輪港口，此次品牌煥新計劃，也運用多年來資深航員的豐富知識，對岸上觀光行程進行重新規劃，除了延長停靠港口的時間，讓旅客有更充足時間深度探索目的地外，更在岸上行程增加鮮為人知的秘境，例如隱密的小村落、甚少旅客造訪的海灘等。此外，也推出貼心便利的配套服務，例如免排隊優先進入博物館及歷史文化遺址等景點、觀光巴士隨傳隨到、提供會說旅客母語的導遊人員等。

歌詩達郵輪也是全球首間把聯合國2030年永續發展議程作為經營目標的公司，呼應此目標，歌詩達率先成為全球首家引進液態天然氣(LNG)驅動郵輪的公司。同時，也正積極研發船舶岸電技術、電池及其他燃料電池動力，並加快腳步成立全球首支「零排放郵輪艦隊」。

歌詩達翡翠號(Costa Smeralda)的Archipelago餐廳及旗下所有船艦上也全新推出「道地菜單」，均採用當地新鮮的當季食材，同時也透過精準的食材及餐點數量計算，有效降低超過三分之一的食物浪費，其他減低浪費政策還包括︰運用海水淨化處理系統解決船上飲用水需求、使用節能系統減低能源浪費、確切落實資源回收分類等，以達至永續發展的目標。