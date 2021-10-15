遠傳電信、台灣大哥大開賣Apple Watch 7　專案價0元起

Apple Watch Series 7今天（10月15日）開賣，搭載最新watchOS 8作業系統，配備全新鋁金屬表殼，提供午夜色、星光色、藍色、綠色及(Product) RED等多種時尚顏色；螢幕尺寸分為41mm、45mm兩款，邊框僅1.7mm厚度，較前一代 Series 6縮窄40%、螢幕面積增加近20%、顯示器亮度提升70%、充電速率提升33%，從0%充電到80%大約只需45分鐘，並擁有更堅固的水晶玻璃表面，也是第一款擁有IP6X防塵認證並維持WR50防水等級的Apple Watch 。

遠傳電信全台門市及網路門市開賣Apple Watch Series 7 GPS版及GPS＋行動網路版，申辦指定方案月付999元、綁約36個月，並同時申辦一號多機服務，Apple Watch Series 7（GPS＋行動網路版）專案價0元；搭配遠傳Apple Watch獨立門號方案，月付399元、36個月方案，Apple Watch Series 7（GPS + 行動網路版）現折4,500元。Apple Watch搭配一號多機服務，即使手機不在身邊，隨時隨地都能通話、上網，重要訊息不漏接，即日起至12月31日遠傳電信一號多機服務優惠每月149元。

台灣大哥大搭配5G指定專案月付1399元、綁約30個月， Apple Watch Series 7 GPS 45mm版專案價0元，並可獲得3個月myVideo串流影音平台與GeForce Now雲端遊戲平台免費體驗，台灣大哥大5G用戶再獨享Apple Music 6個月免費體驗，無限暢聽逾7,500萬首歌曲。

為了方便沒有手機的長輩或兒童能隨時保持聯繫，台灣大哥大提供用戶申辦Apple Watch獨立門號的服務，最低月付129元起，即可透過iPhone為Apple Watch進行家人共享設定，讓長輩與小孩也能用 Apple Watch聯絡。

申辦台灣大哥大「One Number」服務，用Apple Watch也能即時通訊，月付199元，即可讓Apple Watch共享手機門號資費內的語音和上網傳輸量。即日起至明年1月2日首次申辦「One Number」服務可享前3個月免月租費和免收300元設定費，舊用戶可享月租優惠價149元。優惠期限內首次申辦 Apple Watch獨立門號服務的用戶，同樣免收300元設定費。