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蝦皮購物「10.18月中狂購節」夯品限時限量1元瘋搶

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物推出「10.18月中狂購節」，10月18日活動正式日下單即可參加「抽蝦皮買單」遊戲，加碼抽Swatch全新系列腕表。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物推出「10.18月中狂購節」，10月18日活動正式日下單即可參加「抽蝦皮買單」遊戲，加碼抽Swatch全新系列腕表。圖／蝦皮購物提供

熱騰騰的五倍券到手卻還沒想到怎麼用嗎？蝦皮購物「10.18月中狂購節」祭出全館299元免運、夯品限時限量1元瘋搶、商城85折神券，購買Samsung家庭劇院聲霸搭配最高現折2,000元的商城85折神券只要39,800元，10月18日活動正式日下單還有機會讓蝦皮購物幫你買單。

蝦皮購物「10.18月中狂購節」即日起每人可預領3張299元全站免運券，其中1張免運券限定10月18日凌晨0～2點使用、2張免運券10月18日全天皆可使用；另有最高現折2,000元的商城85折券，10月18日凌晨0～2點限時使用，數量有限。

時值換季時節，蝦皮購物「10.18月中狂購節」祭出超便宜限時限量瘋搶1元起，10月18日當天BIO金萃玫瑰黃金精華露、金萃喚膚潔面霜下殺4折；下午6點innisfree洗面乳只要1元；ADIDAS ZNE 3.0 運動外套54折破盤價2,000元有找；另有珪藻土地墊、專利折疊曬衣夾等限時限量瘋搶價1元。

10月18日當天蝦皮購物限時限量推出超值「海陸雙饗大餐」，包含限量優惠1元的爭鮮迴轉壽司30元即享券、下殺10元的麥當勞6塊麥克鷄塊即享券、只要63元的必勝客個人比薩夏威夷口味等。

蝦皮購物「10.18月中狂購節」即日起至10月18日至蝦幣兌換頁面，只要1蝦幣就能下單願望商品，將於10月18日的凌晨0點及晚上10點抽出超過50名的幸運得獎者，由蝦皮購物來完成下單願望。此外，10月18日活動正式日下單即可參加「抽蝦皮買單」遊戲，凌晨0點、凌晨1點、晚上10點、晚上11點等共4個整點，每小時各抽出5位幸運得主讓蝦皮購物幫你買單，最高上限1萬元。

蝦皮購物 必勝客 麥當勞

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