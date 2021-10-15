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不只帥還有愛心！鄭雨盛手上這位子始終留給「他」...
男神歐巴鄭雨盛近日又有新動作，演技精湛的他過往曾演出「劍雨」、「抓住救命稻草的野獸們」、「鋼鐵雨：深潛行動」等多部作品，近日則從幕前「升級」到幕後，擔任Netflix科幻新作「寧靜海（The Silent Sea）」的監製，戲劇並有孔劉、裴斗娜挑大樑演出，人氣看漲。
事實上，鄭雨盛不只演技精湛，而且還有愛心、熱衷公益。今年年中曾在官方instagram先後呼籲響應聯合國的世界難民日（World Refugee Day），以及參與由聯合國教科文組織與韓國外交部合作的LiveTogether挑戰，希望減少日益高漲的仇恨與種族歧視。
又帥、又有愛心的鄭雨盛，全身造型中的某個部位則始終保留給同一精品品牌；例如他曾以奶茶色長T恤搭配一只綠面、金色PVD的潛水表款，奶茶色撞上半金與綠，動感休閒；而先前他也曾以白色長襯衫、T恤和卡其長褲，以一只藍色面盤的陶瓷潛水表搭乘遊艇，展現海上的貴氣與洗鍊。原來這兩只腕表都出自瑞士鐘表品牌浪琴表（Longines），而鄭雨盛正是浪琴表的品牌大使，以其螢光幕前後一致的優雅風範，呼應品牌的核心精神：「優雅是一種態度（Elegance is an attitude）」。
而浪琴表官方ig帳號近期更釋出一組三套的照片與影片，由身穿深灰色西裝的鄭雨盛戴上品牌的巨擘（Master）系列日期月相腕表。42毫米的精鋼表殼，使用了斯文、紳士的藍色面盤，並具備月相與日期顯示功能；值得一提的是：同表款也曾為知名演員Simon Baker配戴，但面盤則為不同樣式。想改造男友，或自己想跟男神歐巴學優雅？或許先戴上一只浪琴腕表試試吧！
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