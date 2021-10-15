快去朝聖！萊爾富全台獨家「超商幾米主題店」台南亮相

品牌跨界合作模式已成時下趨勢，萊爾富看好近年蓬勃發展的IP授權經濟，特別攜手知名繪本作家「幾米」，斥資上百萬元打造全台首間「幾米主題店」，並特意選在富有文化底蘊的台南登場，供粉絲朝聖，並同步推出周邊限量商品。今天（10月15日）下午4點起至10月20日於萊爾富「幾米主題店」台南南新店門市消費滿666元，即可免費隨機獲得限量的幾米繪本限定杯一款，憑不限金額消費發票即可用499元加購限量的全套幾米繪本限定杯（共4款）。

萊爾富特別與幾米合作打造全台獨家的「超商幾米主題店」，地點在富有文青氣息、藍晒圖文創園區旁的台南南新店，附近人潮以年輕人、喜愛潮流、文藝青年及遊客居多，可愛度爆表的主題門市從店門口、落地櫥窗、騎樓到天花板、店內櫃檯、牆面、桌椅、商品陳列區等，隨處可見幾米繪本的影子，預計將成為台南新的熱門打卡勝地。

萊爾富台南南新店的「幾米主題店」，以幾米繪本《頭碰頭．說說話》為主題設計，頭碰頭這樣暖心的動作，是幾米和他女兒常做的舉動，也是幾米和家貓常有的親暱行為，期盼透過一張張頭碰頭充滿童趣的可愛畫面，溫暖你我的心，也同時表現出疫情間民眾內心對彼此交流互動的期待。

既萌又療癒的萊爾富台南南新店「幾米主題店」，從門外就可被多面的大片落地櫥窗吸引目光，入口處正上方可見到小天使頭碰月亮的可愛造型燈箱。入店首先映入眼簾的是高約近300公分的頂天大型打卡燈箱，可愛的長頸鹿從天花板向下探出頭，跟燈箱裡破框而出的小孩形成頭碰頭的獨特強烈視覺，燈箱背後即是幾米限定商品陳列區；主題座位區從桌椅到牆柱都有幾米繪畫的可愛圖像及療癒的省思文字，冷藏飲品區牆面上有著小朋友從通道鑽出來的意象，搭配整片草地視覺的天花板，彷彿草地在天空，呈現天地反轉的感覺，呼應幾米牆面獨特的細膩文字「這裡是神奇的平行時空嗎」，讓人走入門市就像走進幾米充滿詩意及幻想的故事中。

萊爾富台南南新店的「幾米主題店」也同步推出6款幾米周邊聯名限定商品，以及2款南新店限定的獨家販售品項：幾米帆布手拿包（售價390元）、幾米飲料提袋（售價190元）。6款幾米周邊聯名限定商品包括「萊潔醫療防護口罩－幾米特別款」共4款，每款售價299元；「幾米繪本限定杯」共4款，每款售價199元、「直骨自動傘」售價399元、「三折自動開收傘」售價399元、「幾米海洋深層水」共4款，每款售價28元，任選兩件特價39元、「幾米收納式環保袋」共4款，每款售價159元。6款聯名限定商品11月2日前皆可在全台萊爾富門市現場購買，也可在萊爾富的線上平台「萊購物」採購。