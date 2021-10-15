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寶珀Blancpain新款Ladybird女表 傳頌婉約時光之美
隨著1990年代以來女性主義的抬頭，30年來「女力」已成主流價值，甚至如能不帶性別角度以見證個人成就，才算真正超越了性別價值的框架。然而對1940年代而言，成為瑞士鐘表品牌首位女性CEO的Betty Fiechter，以及其在1956年推出的Ladybird腕表，仍是一段璀燦、令人再三回味的動人時光。
Betty Fiechter何許人也？原來她是寶珀（Blancpain）家族第七代傳人Frédéric Emile-Blancpain的得力助手，而1932年Frédéric Emile-Blancpain去世之後，Betty Fiechter因而成為了品牌的掌舵人；1950年時Betty Fiechter再和姪子Jean Jacques Fiechter共同管理品牌，並在1956年推出裝有當時世界最小圓形機芯的Ladybird腕表，寫下瑞士鐘表史的經典一頁。
65年後的今日，Blancpain選擇將這枚經典的時計賦予新時代的光芒、推出Ladybird Colors系列腕表。白色珍珠貝母面盤妝點上了金質的阿拉伯數字時標，並形成不對稱、但和諧規律的小時刻度；34.9毫米的面盤，再鑲嵌上59顆、總重超過2克拉的圓形鑽石。和外在光芒相輝映的，更有展現寶珀當代製表工藝水準的1153型自動上鍊機芯，其主夾板、橋板，都經日內瓦波紋與45度倒角打磨修飾。表殼共有白金或玫瑰金兩種奢華光芒、表帶則有檸檬黃、橙、淡紫、緞白、孔雀綠、午夜藍...等六種顏色可選。
輕柔、曼妙、精湛，針扣表帶約為92萬1,000元，折疊扣表帶則為96萬9,000元。
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