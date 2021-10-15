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臺虎 X 藝術家Philip Colbert 推長島冰啤藝術限量版

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
宛如打翻調色盤的歡樂高彩視覺，出自英國藝術家Philip Colbert之手。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
宛如打翻調色盤的歡樂高彩視覺，出自英國藝術家Philip Colbert之手。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

調飲型微醺飲品正當道，臺虎精釀的9.99系列先前曾推出以經典調酒長島冰茶為基底的「長島冰啤」，頗受好評。品牌近日再與英國藝術家Philip Colbert合作，推出特殊瓶標設計的「長島冰啤藝術家限定版」，除搭上10月的台北國際藝術博覽會熱潮，並瞄準萬聖節商機，在10月30日於旗下啜飲室推出「藝起抗疫 - 驚蝦趴」活動。

以「龍蝦先生」為名，並曾與運動、汽車等多個國際品牌聯名的英國藝術家Philip Colbert，透過平面繪畫、雕塑構築並融入當代常見、高辨識度的文化符碼，創造出鮮明的普普藝術風格。本次臺虎精釀於是和Philip Colbert合作，透過長島冰啤具清檸香氣、9.99%的微醺感，搭配上宛如潑墨油畫般的主視覺，帶出歡樂明快氛圍。

想欣賞Philip Colbert的藝術作品？除了「長島冰啤藝術家限定版」，白石畫廊還將從10月23日起舉辦Philip Colbert的「龍蝦之都LOBSTEROPOLIS」個展；臺虎精釀也將在10月30日萬聖節於旗下門市「啜飲室Landmark」舉辦結合抗疫與萬聖節變裝主題的「藝起抗疫 - 驚蝦趴」派對。只要當日身著包含有知名藝術品元素之服飾或配件，就可免費兌換現拉長島冰啤乙杯。現場再備有數款以「疫苗」為概念的限定調酒，不必喝瞎，但裝扮跟心情，都可以很「蝦趴」！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以「龍蝦先生」為名，的英國藝術家Philip Colbert，透過平面繪畫、雕塑構築，創造出鮮明的普普藝術風格。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
以「龍蝦先生」為名，的英國藝術家Philip Colbert，透過平面繪畫、雕塑構築，創造出鮮明的普普藝術風格。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
「長島冰啤藝術家限定版」已自九月底開始於全臺7-ELEVEN、全家便利商店陸續上市，建議售價單罐99元。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
「長島冰啤藝術家限定版」已自九月底開始於全臺7-ELEVEN、全家便利商店陸續上市，建議售價單罐99元。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
臺虎精釀近日與英國藝術家Philip Colbert合作，推出特殊瓶標設計的「長島冰啤藝術家限定版」。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
臺虎精釀近日與英國藝術家Philip Colbert合作，推出特殊瓶標設計的「長島冰啤藝術家限定版」。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

藝術家 萬聖節 酒駕

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