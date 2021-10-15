咖啡貴族是你？十大值得喝爆的燕麥奶品牌 全素、乳糖不耐症也能盡情享受

你不能不試的燕麥奶

近年台灣掀起植物奶風潮，特別是燕麥奶在各大論壇總能掀起不少討論，其實燕麥奶不含「奶」及乳糖，它是由燕麥、水、菜籽油等原料經特殊研磨乳化而成，口感類似牛奶，所以常被拿來替代動物奶，對於乳糖不耐症、茹素者更是一大福音。

現在只要走到超商，便能就近享受燕麥奶的好滋味，想要在家製作燕麥拿鐵，也能上網訂購眾多燕麥奶品牌。今天就讓《DailyView網路溫度計》用《KEYPO大數據關鍵引擎》帶你認識二十大燕麥奶品牌，喜歡喝咖啡的你絕對不能錯過，純素者也可以收藏清單、安心飲用！



image source:Facebook／Oatly

No.10 Califia Farms

獲時尚媒體Refinery29選為「2019最佳沖調用燕麥奶」的Califia Farms，其燕麥奶不含花生、乳製品、大豆成份，挑選優質燕麥製作，風味滑順細膩，飲品本身不含糖，卻能帶有燕麥微甜的口感，你也可以將燕麥奶倒入咖啡中，除提升飲品風味，更能將咖啡等級昇華至另一個層次。它的綿密奶泡不僅深受咖啡師喜愛，也是網友力推燕麥奶品牌之一。

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No.9 Moma

喜歡濃稠口感但是不喜歡奶製品的你，一定要試試Moma燕麥奶！該燕麥奶不僅沒有澀味，還會在嘴裡散發燕麥本身的香甜，網友購買飲用後也分享，「Moma燕麥奶搭配咖啡沒有苦味，也能保有原本的咖啡香氣」、「加進咖啡或茶都很合適」、「適合搭配中淺焙咖啡」，不少人嘗試單喝燕麥奶，也都認為「口感相當順口」，深受燕麥奶愛好者一致好評。



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No.8 義美

義美的「燕麥全豆奶」是結合燕麥奶、豆奶，打造濃厚穀物風味，單喝可以有飽足感，調配咖啡也能增添三層不同味蕾，有網友認為，「將其加入小紅帽咖啡豆，完全不需要加糖，深焙口感搭起來最棒，喝完也覺得清爽無負擔」，不僅在全家、家樂福就能購買，價格也較進口燕麥奶親民，適合小資族購入品嚐。



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No.7 So Good

So Good除了燕麥奶的獨特香氣，將燕麥奶加入茶、咖啡等飲品，不僅能夠打出綿密奶泡，又能混搭出不同味道，相比其他廠牌口感更厚實，加入麥片、水果製作成營養與美味兼具的早餐組合，也是不少網友選擇購買該品牌的主因。有網友在Dcard上回應，「打開時燕麥香氣很濃，拿來泡紅茶也很好喝，奶味很明顯、很香，後來有再買多瓶組合囤起來」、「So Good很好喝，燕麥味很重，是目前最喜歡的一瓶」。

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No.6 光泉

光泉OAT燕麥奶主打以單純原料製作出符合台灣消費者需求的歐美風味燕麥奶，保留燕麥原始香氣、牛奶般滑順口感，不論是直接喝、加咖啡或是放麥片，都能有豐富層次，加上該品牌於7-ELEVEN、全聯等連鎖通路均有販售，對於忙碌的上班族而言，可以就近取得燕麥奶，也是該品牌的一大商機。有網友嘗試加咖啡，覺得不會太甜，還能拿來製作燕麥拿鐵、燕麥抹茶、燕麥奶昔等，增加不同變化與選擇。

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No.5 Alpro

深受眾多蔬食、健身者青睞的「Alpro」燕麥奶，除了推薦單喝，也適合加入咖啡、紅茶中，超人氣健身網紅Hana推薦「喜歡濃郁口感的人可以嘗試」，Youtuber找蔬食則分析該品牌三種不同口味的燕麥奶，「職人燕麥奶有淡淡的燕麥香，泡成奶茶或拿鐵不會蓋過茶、咖啡本身的香氣，無糖燕麥奶在入口時喝得到燕麥的清香，可以拿來沖泡可可飲用，原味燕麥奶比起無糖口味口感更加滑順，適合喜歡單飲燕麥奶的人購買」。

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No.4 沒有牛

沒有牛燕麥奶推出經典、植物蛋白、膳食纖維三種口味，以水解燕麥技術，本身並無額外加糖，卻能喝到類似日本白米的香甜，也因為口感滑順，不僅適合單喝，更推薦加入咖啡、茶類飲品，增加口感與層次。有網友曾購買黑咖啡搭配該品牌燕麥奶，驚覺兩者味道互補，「黑咖啡很苦但清爽、燕麥奶偏甜卻黏稠，兩者尬在一起變成口感很清爽的燕麥拿鐵」，推薦沒有咖啡機的上班族可以至超商搭配飲用。

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No.3 愛之味

愛之味與戀職人攜手打造「咖啡師燕麥奶」，不僅深受消費者喜愛，還榮獲2021年比利時iTQi美食米其林二星殊榮。路易莎也與其合作，調配適當比例、製作出沒有黏稠感的燕麥奶，讓消費者到這裡可以有不同選擇。許多網友也分享「在路易莎把拿鐵的牛奶換成燕麥奶，有比牛奶更好喝，燕麥香是喝得到的」、「焦糖瑪其朵換燕麥奶很讚，要換燕麥奶的話建議都改微甜以上，無糖喝起來比較像豆奶」。



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No.2 小人物／Minor Figures

由英國咖啡製造商研發的小人物燕麥奶，其可愛的外包裝總能吸引不少消費者目光，目前台灣可購買三種口味，分別是精選、低脂與濃厚燕麥奶。精選版聞起來雖沒有味道，但是喝入口中就會被燕麥的微甜口感驚艷，喜歡重口味的人，不妨可以嘗試濃厚版本，不僅提升12%燕麥比例，喝起來也有巧克力的風味，除能代替牛奶加入拿鐵、奶茶、奶昔等飲品，也讓燕麥奶富有多層次變化。目前可以就近至全台家樂福、City Super、新光等超市挑選小人物系列燕麥奶產品。

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No.1 Oatly

涵蓋7-ELEVEN、星巴克等門市使用的Oatly咖啡師燕麥奶，不僅在台拓展眾多咖啡店據點，甚至隆重推出「Oatfinder」地圖，根據你的所在位置，能夠迅速搜尋鄰近使用Oatly燕麥奶的咖啡廳，若你是使用該品牌的店家，也可在地圖上新增地點，讓喜歡喝燕麥奶的用戶能親臨品嚐。隨著市占率普及，Oatly也跟進開發巧克力風味燕麥奶，甚至推出咖啡師專屬Brista版本，滿足不同客層需求，網友推薦給不曾喝過燕麥奶飲品的人，去超商買就能買到！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年10月13日至2021年10月12日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『燕麥奶』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」