【報名】500案內所／小島大歌：一場魔幻島嶼影音漂流

假如島嶼是首歌曲，屬於南島的音樂聽起來會是什麼模樣？台灣身為南島語族最早起源地，我們能在這文化中扮演什麼角色？由質感刊物《500輯》打造的實體概念店「500案內所」，每周末提供一系列美食名店快閃、藝文活動，提供不同風格的質感生活指引。10月23日下午2點，我們將邀請「小島大歌計畫統籌」BaoBao陳玟臻與「金曲最佳原住民語專輯獎得主」漂流出口主唱Putad，以及奇幻敘事風格活躍國際影視舞台的「旅美導演」洪詩婷同台對談，以音樂和影像的角度切入，帶領大家感受他們的最新作品，也聊聊疫情中遠端共創的歷程。

發起於2015年的「小島大歌」，是一個以音樂串連南島文化的台澳計畫。集結超過百位南島音樂家田野錄音、拍攝並以《小島大歌》同名專輯獲得了2019年英國Songlines音樂獎—最佳亞太專輯、德國樂評人唱片大賞—年度最佳專輯等國際獎項肯定。

2021年小島大歌則以「為海洋發聲」為題，於疫情期間再次攜手7個國家、9位南島音樂人遠端共創。邀請大家用一小段午後時光，跟著3位講者透過聽覺與視覺的角度切入，一起化作「擬人化的水」遊歷各地、踏上回歸海洋懷抱的旅程，除了更了解自己生長的環境外，也學習與土地共存。

【講座資訊】

時間：10月23日14～15點

地點：500案內所（台北市士林區福林路203號）

免費入場，需事先報名

報名連結：https://a.udn.com/forums/forum/350/index.html

【關於500案內所】

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引－「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所｜期間限定店

時間：即日起～2021年11月14日；每周四至周一11:00-17:00