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【報名】500案內所／小島大歌：一場魔幻島嶼影音漂流

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
新科金曲獎最佳原住民專輯得主漂流出口女主唱Putad。圖／Putad提供
新科金曲獎最佳原住民專輯得主漂流出口女主唱Putad。圖／Putad提供

假如島嶼是首歌曲，屬於南島的音樂聽起來會是什麼模樣？台灣身為南島語族最早起源地，我們能在這文化中扮演什麼角色？由質感刊物《500輯》打造的實體概念店「500案內所」，每周末提供一系列美食名店快閃、藝文活動，提供不同風格的質感生活指引。10月23日下午2點，我們將邀請「小島大歌計畫統籌」BaoBao陳玟臻與「金曲最佳原住民語專輯獎得主」漂流出口主唱Putad，以及奇幻敘事風格活躍國際影視舞台的「旅美導演」洪詩婷同台對談，以音樂和影像的角度切入，帶領大家感受他們的最新作品，也聊聊疫情中遠端共創的歷程。

發起於2015年的「小島大歌」，是一個以音樂串連南島文化的台澳計畫。集結超過百位南島音樂家田野錄音、拍攝並以《小島大歌》同名專輯獲得了2019年英國Songlines音樂獎—最佳亞太專輯、德國樂評人唱片大賞—年度最佳專輯等國際獎項肯定。

2021年小島大歌則以「為海洋發聲」為題，於疫情期間再次攜手7個國家、9位南島音樂人遠端共創。邀請大家用一小段午後時光，跟著3位講者透過聽覺與視覺的角度切入，一起化作「擬人化的水」遊歷各地、踏上回歸海洋懷抱的旅程，除了更了解自己生長的環境外，也學習與土地共存。

【講座資訊】

時間：10月23日14～15點

地點：500案內所（台北市士林區福林路203號）

免費入場，需事先報名

報名連結：https://a.udn.com/forums/forum/350/index.html

【關於500案內所】

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引－「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所｜期間限定店

時間：即日起～2021年11月14日；每周四至周一11:00-17:00

地址：台北市士林區福林路203號

2021年小島大歌以「為海洋發聲」為題，邀請漂流出口主唱Putad加入共創計畫。圖／Putad提供
2021年小島大歌以「為海洋發聲」為題，邀請漂流出口主唱Putad加入共創計畫。圖／Putad提供
以奇幻想像故事及細膩的美術視覺活躍於國際舞台的旅美導演洪詩婷。圖／洪詩婷提供
以奇幻想像故事及細膩的美術視覺活躍於國際舞台的旅美導演洪詩婷。圖／洪詩婷提供
小島大歌計畫發起人BaoBao陳玟臻。圖／陳玟臻提供
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