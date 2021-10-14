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百達翡麗 2021年計時碼表新作強勢曝光

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
百達翡麗編號5905/1A-001精鋼自動飛返計時秒年曆腕表，172萬5,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號5905/1A-001精鋼自動飛返計時秒年曆腕表，172萬5,000元。圖／百達翡麗提供

瑞士鐘表指標性品牌百達翡麗（Patek Philippe），今（10月14）日發表今年度的三款計時碼表新品。今年品牌首度嘗試以波段性方式發布新品：2月發表Twenty~4系列女表，4月陸續曝光金鷹（Nautilus）系列與Calatrava系列新品、五月推出海底探險家（Aquanaut）系列，6月則聚焦珍稀工藝表款。下半年首發的這三款計時碼表新作，包括深灰色面配玫瑰金的編號5204R雙秒追針萬年曆腕表，首個精鋼材質的編號5905自動飛返計時年曆腕表，以及鉑金款的編號5930世界時間飛返計時。

●編號5204R-011雙秒追針計時萬年曆時計●

計時碼表一直是許多鐘表藏家心目中的最愛；百達翡麗的計時碼表更是其中的夢幻逸品。可以同時測量兩段時間及其時間差的雙追針計時碼表，在當代被公認為是精湛製表工藝的展現。編號5204雙秒追針計時萬年曆時計，結合雙追針計時和萬年曆兩大高階複雜功能，自2006年推出以來共有兩款玫瑰金配色型號：編號 5204R-001的銀調乳白色表面、巧克力咖啡色鱷魚皮表帶款，以及編號 5204/1R的乳光黑檀木色表面和玫瑰金Goutte（水滴型）表鍊款。

全新玫瑰金的型號5204R-011，配深灰色表面與同色壓印鱷魚皮紋理小牛皮表帶，俐落優雅的配色展現當代情調。與5204R-011腕表相同，搭載2012年推出的CHR 29-535 PS Q機芯，以手上鍊、兩枚導柱輪和橫向離合器等經典傳統結構，結合7項創新專利。整枚機芯由人手精工潤飾，可透過藍寶石玻璃表殼底蓋欣賞細節；亦備有金質表殼底蓋可供轉換。

●編號5905/1A-001自動飛返計時年曆腕表●

編號5905的自動飛返計時年曆腕表於2015年推出時採用鉑金材質，並於2019年推出玫瑰金款式。腕表結集實用簡便的複雜功能：自動上鍊、飛返計時秒、與專利年曆功能。今年編號5905腕表首度推出精鋼材質款，搭配三鍊節綜合表鍊，襯上全新橄欖綠色放射狀表面，典雅中富當代氣息。編號5905/1A-001腕表，將加入藍面鉑金的編號5905P-001、玫瑰金配咖啡色面的編號5905R-001等現有款式，提供深具運動氣息的新選擇。

編號5905所搭載的CH 28-520 QA 24H機芯，特色在於沿用傳統導柱輪切換功能的同時，採納新式縱向碟形離合器架構，因此幾乎不會產生耗損，中央計時秒針也可以作為走時秒針使用。而品牌的專利年曆顯示能自行調節每月30或31日的變化，每年只須在三月一日校正一次。綜合表鍊的設計概念源自Aquanaut編號5167/1A腕表的表鍊，由外圍打磨鍊節和內圍磨拭鍊節交織而成，營造對比視覺效果。不過編號 5905/1A-001的表鍊則是底部與兩側經打磨處理，與表殼一致。

●編號5930P-001自動上鍊飛返計時世界時間●

編號5930的設計，以1940年的骨董之作為靈感，於2016年推出時採用白金表殼搭配藍色表盤和表帶，展現富有動感的都會氣息。如今全新推出鉑金材質搭配綠色表面和表帶的設計，更具鮮明個性。表盤上經典的世界時區顯示，城市名稱以綠色印製，中央則以手工裝飾環形交錯飾紋，光影細緻。40年代世界時間時計的特色「翼形」表耳辨識度高。

所搭載的CH 28-520 HU機芯配備導柱輪與現代的碟形縱向離合器，讓中央計時秒針可作為走時秒針使用，能減少耗損。世界時間功能讓腕表同時展示24個時區時間，可透過10時位置按鈕改變時區，獨家專利裝置會一併改動所有顯示，且不影響機芯速率準確程度。

百達翡麗編號5905/1A-001精鋼自動飛返計時秒年曆腕表，172萬5,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號5905/1A-001精鋼自動飛返計時秒年曆腕表，172萬5,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號5204R-011玫瑰金雙秒追針萬年曆腕表，903萬9,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號5204R-011玫瑰金雙秒追針萬年曆腕表，903萬9,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號5204R-011玫瑰金雙秒追針萬年曆腕表，903萬9,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號5204R-011玫瑰金雙秒追針萬年曆腕表，903萬9,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號5930P-001鉑金自動飛返計時世界時間腕表，293萬2000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號5930P-001鉑金自動飛返計時世界時間腕表，293萬2000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號5204R-011玫瑰金雙秒追針萬年曆腕表，903萬9,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號5204R-011玫瑰金雙秒追針萬年曆腕表，903萬9,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號5905/1A-001精鋼自動飛返計時秒年曆腕表，172萬5,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號5905/1A-001精鋼自動飛返計時秒年曆腕表，172萬5,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號5930P-001鉑金自動飛返計時世界時間腕表，293萬2000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號5930P-001鉑金自動飛返計時世界時間腕表，293萬2000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號5930P-001鉑金自動飛返計時世界時間腕表，293萬2000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號5930P-001鉑金自動飛返計時世界時間腕表，293萬2000元。圖／百達翡麗提供

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