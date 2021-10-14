積家推新Reverso影片 品牌好友Nicholas Hoult友情出演
危機就是轉機，人的一生中總會遇上不同的翻轉時刻，需要智慧與勇氣一同度過。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）旗下可翻轉表殼的Reverso系列今年適逢90周年，品牌近日推出「The Turning Point」影片，並邀請到品牌好友、英國演員Nicholas Hoult演出，詮釋智慧的時光一瞬。
短片由法國導演Théo Gottlieb在瑞士拍攝，優雅描述人生的轉捩點，內容則描述了Nicholas一次試鏡的情境，他專注地準備踏上舞台，此時影片再穿插剪接了他在瑞士汝拉山谷的沈思畫面，畫面與場景交錯對比。而其中Nicholas並操作、翻轉了他所配戴的Reverso Tribute Duo Tourbillon腕表，顯現出具有第二地時間的第二面表盤，也傳達了在時序、時空、生命情境中切換的隱喻。
而30秒短影片的亮點之一更在於Nicholas Hoult手上的Reverso Tribute系列Duo陀飛輪腕表，表款由手上鍊的847手上鍊機芯帶來動力，254個零件組合而成的這枚機芯，陀飛輪可於正反兩面欣賞，同時具備第二地時區的第二面則將機芯外顯，大方展示機芯的打磨修飾。45.5 X 27.4毫米、厚9.15毫米的表殼並由鉑金打造，訂價約375萬元，全球限量50只。
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