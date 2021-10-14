首戰綠茶錶！金高銀《柔美的細胞小將》搭法國手袋助陣 惠利在《我的室友是九尾狐》也拎過同款

近期以精緻動畫打造的韓劇tvN《柔美的細胞小將》為漫改劇，男女主角安普賢、金高銀的超高還原度引起討論，由《認識的妻子》李尚燁導演和《阿爾罕布拉宮的回憶》宋在貞編劇、《那個男人的記憶法》金允珠編劇共同創作，雖然收視一直鴨子划水，但細胞小將們的動畫超有趣，意外成了吸睛看點，而在確認兩人的心意之後，安普賢身邊的大學同學暨現任同事朴智賢，也相當稱職的擔綱起「綠茶婊」的角色，和金高銀有許多對手戲。

曾在《我身後的陶斯》演出的朴智賢，信手拈來都是經典綠茶婊的戲碼，尤其是和金高銀的初相遇，還要刻意說安普賢所送的項鍊生日禮，就是她去陪挑的，在這場火花四射的情敵對戰場景中，金高銀身穿韓國品牌LEHA洋裝、配戴安普賢送的ellepeut珍珠項鍊，以及LONGCHAMP包款，守護正宮之位力抗綠茶婊；她選用的ellepeut項鍊是韓國飾品品牌，也是《海岸村恰恰恰》申敏兒、《愛的迫降》孫藝真都曾在劇中搭配的首飾，而配襯的手袋是LONGCHAMP的Roseau系列，在早前的韓劇《我的室友是九尾狐》中的惠利也曾經選搭黃褐色款。