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首戰綠茶錶！金高銀《柔美的細胞小將》搭法國手袋助陣 惠利在《我的室友是九尾狐》也拎過同款

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
《柔美的細胞小將》的金高銀、《我的室友是九尾狐》的惠利都選搭LONGCHAMP Roseau手袋。圖／截自台灣愛奇藝、取自IG
《柔美的細胞小將》的金高銀、《我的室友是九尾狐》的惠利都選搭LONGCHAMP Roseau手袋。圖／截自台灣愛奇藝、取自IG

近期以精緻動畫打造的韓劇tvN《柔美的細胞小將》為漫改劇，男女主角安普賢、金高銀的超高還原度引起討論，由《認識的妻子》李尚燁導演和《阿爾罕布拉宮的回憶》宋在貞編劇、《那個男人的記憶法》金允珠編劇共同創作，雖然收視一直鴨子划水，但細胞小將們的動畫超有趣，意外成了吸睛看點，而在確認兩人的心意之後，安普賢身邊的大學同學暨現任同事朴智賢，也相當稱職的擔綱起「綠茶婊」的角色，和金高銀有許多對手戲。

曾在《我身後的陶斯》演出的朴智賢，信手拈來都是經典綠茶婊的戲碼，尤其是和金高銀的初相遇，還要刻意說安普賢所送的項鍊生日禮，就是她去陪挑的，在這場火花四射的情敵對戰場景中，金高銀身穿韓國品牌LEHA洋裝、配戴安普賢送的ellepeut珍珠項鍊，以及LONGCHAMP包款，守護正宮之位力抗綠茶婊；她選用的ellepeut項鍊是韓國飾品品牌，也是《海岸村恰恰恰》申敏兒、《愛的迫降》孫藝真都曾在劇中搭配的首飾，而配襯的手袋是LONGCHAMP的Roseau系列，在早前的韓劇《我的室友是九尾狐》中的惠利也曾經選搭黃褐色款。

LONGCHAMP的經典Roseau系列自2020年熱賣至今，採用經典竹節釦作為細節，乾淨簡練的線條展現立體感，在今年也推出鱷魚壓紋的Roseau Croco系列，為包款增加搖滾個性，加大的提把、提耳和信封式底座，都為包款帶來高辨識度，除了經典輪廓，還有更為輕鬆悠閒的Roseau Box款式。

Roseau鼠尾草綠色斜背袋XS尺寸，15,900元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau鼠尾草綠色斜背袋XS尺寸，15,900元。圖／LONGCHAMP提供
金高銀在《柔美的細胞小將》中的生日穿搭，以LEHA洋裝、ellepeut珍珠項鍊，搭配LONGCHAMP Roseau包款。圖／取自IG
金高銀在《柔美的細胞小將》中的生日穿搭，以LEHA洋裝、ellepeut珍珠項鍊，搭配LONGCHAMP Roseau包款。圖／取自IG
Roseau Croco莓果紅色斜背袋XS尺寸，17,800元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau Croco莓果紅色斜背袋XS尺寸，17,800元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau斑鳩色斜背袋XS尺寸，15,900元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau斑鳩色斜背袋XS尺寸，15,900元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau黃褐色斜背袋XS尺寸，15,900元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau黃褐色斜背袋XS尺寸，15,900元。圖／LONGCHAMP提供
惠利在《我的室友是九尾狐》中選用LONGCHAMP Roseau黃褐色包款。圖／截自台灣愛奇藝
惠利在《我的室友是九尾狐》中選用LONGCHAMP Roseau黃褐色包款。圖／截自台灣愛奇藝
金高銀在《柔美的細胞小將》首度對上情敵朴智賢，身穿LEHA洋裝搭配ellepeut珍珠項鍊、LONGCHAMP Roseau包款。圖／截自台灣愛奇藝
金高銀在《柔美的細胞小將》首度對上情敵朴智賢，身穿LEHA洋裝搭配ellepeut珍珠項鍊、LONGCHAMP Roseau包款。圖／截自台灣愛奇藝

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