最致命的軍火是網路？思沙龍解析科技犯罪

未來最致命的軍火不是導彈，而是網路？美國微軟公司近日發表年度網路安全報告，指出過去一年間，俄羅斯政府支持的駭客攻擊行動大幅攀升，且成功率從前一年的21％提高到32％。

資訊科技不僅掀起情報戰、輿論戰，也導致新型態的犯罪。根據美國調查局(FBI)指出，涉嫌網路犯罪的案件數年年增長，受害者的總損失超過42億美元

10月23日，由龍應台文化基金會主辦、願景工程協辦的「思沙龍論壇」，將以「給你一把槍，官兵或強盜—談高科技犯罪新型態」為題，分析網路犯罪對於國家、個人帶來的危害。

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆為論壇主講人，他投身警界多年，負責「網路及金融等高科技」犯罪偵查，曾偵破多起國內外重大駭客入侵案件。論壇主持人則是哈佛大學「費正清中國研究中心」的研究員尹麗喬。

針對網路安全，兩人的對談不僅著重於個人的防禦措施，也探討制度面如何兼顧個人隱私、商業機密與國家安全。本次活動恢復實體報名；活動當天，願景工程FB粉絲專頁將同步直播。

【活動訊息】

給你一把槍，官兵或強盜—談高科技犯罪新型態

講者：林建隆 刑事局科技犯罪防制中心主任

主持：尹麗喬(George Yin) 哈佛大學費正清中國研究中心研究員

時間：10月23日(六) 14:00-15:30

地點：華山文創園區中三館2樓拱廳(台北市八德路一段一號)

實體報名：https://forms.gle/7enAPr1kGtqDi7eR8

直播報名：https://forms.gle/KfyGZ1m91XVhETtM6