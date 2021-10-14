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你買了嗎？PChome 24h購物盤點「五倍券熱銷TOP10」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物公布「五倍券熱銷TOP10」，雙十連假全站銷額年成長近1.5倍，使用數位振興券付款，有機會0元入手熱銷冠軍 Airpods Pro。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物公布「五倍券熱銷TOP10」，雙十連假全站銷額年成長近1.5倍，使用數位振興券付款，有機會0元入手熱銷冠軍 Airpods Pro。圖／PChome 24h購物提供

振興五倍券啟用至今將近一周，期間適逢雙十連假，帶動PChome 24h購物平均每日進站人次皆衝破千萬，開放首日（10月8日）上午11點湧入使用者較平日同時段更激增近40%，連假期間全站銷售額對比去年同期大幅成長近1.5倍，其中行動支付訂單占比近50%，平均客單價則落在五倍券額度範圍4,000～4,500元間，顯見五倍券發揮效益帶動買氣熱潮；購物客群以18～24歲年輕族群成長幅度最大，消費主力多集中於筆記型電腦、iPhone新機、機車等商品，作為日常高單價品類的補貼。

根據PChome 24h購物分析，今年五倍券發放面額大，促使多數消費者傾向入手較高單價商品，相較去年三倍券啟用首日（2021年10月8日對比2020年7月15日），全站筆電業績年成長逾80%、大型家電業績年成長近60%。

PChome 24h購物公布「五倍券熱銷TOP10」，以防疫日用、3C數位、娛樂電玩等3大品類為主，尤其實用性高的3C商品為銷售大宗，包括AirPods Pro、iPhone 13 256GB、小米手環6、Lenovo Gaming 3 15.6吋電競筆電等皆是本次人氣首選，也促動消費者對於新款Nintendo Switch OLED、Dyson SV18無線吸塵器等夢幻逸品購買意願大增。

除了高單價商品之外，由於數位五倍券不受面額限制、可分多次消費，因此有不少消費者添購醫療口罩、衛生紙、洗衣精、食品等日常快消品，使「防疫日用」持續位居熱門採購清單。而近期適逢百貨周年慶檔期，也帶動SK-II青春露飆入熱銷榜內。

PChome 24h購物分享「五倍券熱銷TOP10」第一名至第十名依序為AirPods Pro、iPhone 13 256GB、醫療口罩系列、小米手環6、Nintendo Switch OLED、羅技超值4折組合、Lenovo Gaming 3 15.6吋電競筆電、水哦千拌麵 黑麻油麵線系列、SK-II青春露230ml、Dyson SV18無線吸塵器。

五倍券將持續使用至2022年4月底，PChome 24h購物分享「五倍券熱銷TOP10」購物攻略，熱銷冠軍AirPods Pro有機會0元輕鬆帶回家，使用數位五倍券5,000元搭配站上眾多金流回饋 ，最高可省6,605元，特價6,090元；即日起至10月24日購買Apple系列指定商品、並成功投保PChome安心保，可享受Apple直營店和Apple授權維修中⼼提供經認證的維修服務，前1,000名將加贈200折價券（每帳號限領一次）。排行第六名「羅技超值4折組合」包含MX Anywhere 2S 無線行動滑鼠、Targus Terra黑石電腦後背包，特價下殺1,690元，即日起更推出羅技超級品牌週，主打多檔振興券活動及推出台灣人氣插畫家「貓貓蟲咖波」聯名超萌電腦周邊組，10月18日前電競系列結帳金額滿3,500元現抵300折價券、10月24日前商用系列消費滿1,888元送茶籽堂雙禮盒。

遠傳friDay購物的買氣同樣狂飆，振興五倍券啟用當天連同國慶連假期間（10月8日至10月11日）全站業績較去年同期翻倍成長，其中家電買氣最亮眼，業績較去年同期增加2.2倍，微波爐、烤箱等廚房家電買氣更增加近3倍；液晶電視也是許多消費者領取五倍券後的頭號換購對象，訂單量年增高達1.8倍，相較五倍券啟用前一周更暴增近3倍，大尺寸電視最受青睞。

電腦、筆電、電玩等3C產品買氣也很夯，較去年同期增加達1.3倍，尤其當紅的任天堂電玩主機Switch加大促銷，加上最新OLED版主機也開賣，帶動電玩業績年增2.24倍，相較五倍券啟用前一周買氣增加近2倍，現也推出優惠組合，如任天堂Switch電力加強版主機＋寶可夢Let’s Go遊戲、精靈球Plus套裝特惠價萬元有找。

iPhone 13新機上市帶動熱潮，加上Android手機下殺促銷幅度也不小，帶動智慧手機買氣有翻倍表現，遠傳friDay購物站上不斷追加iPhone 13現貨，下訂後最快24小時內就能到貨，另最新Apple Watch Series 7明天（10月15日）正式開賣，預購狀況也相當火熱。

iPhone 13 256GB，PChome 24h購物活動特價29,400元。圖／PChome 24h購物提供
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華碩ASUS VivoBook S15，遠傳friDay購物活動優惠價35,900元，原廠登錄送電子福利即享券1,000元。圖／遠傳friDay購物提供
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Dyson SV18無線吸塵器，PChome 24h購物即日起至10月31日特價20,900元，下單加碼送Canon印相機、原廠收納架。圖／PChome 24h購物提供
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PChome 24h購物盤點「五倍券熱銷TOP10」，以防疫日用、3C數位、娛樂電玩等3大品類為主，補貼高單價商品成為消費主流趨勢。圖／PChome 24h購物提供
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LG樂金18公斤蒸氣洗脫滾筒洗衣機，遠傳friDay購物活動優惠價34,900元。圖／遠傳friDay購物提供
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Nintendo Switch新型電力加強版主機＋寶可夢Let’s Go精靈球Plus套裝組，遠傳friDay購物活動優惠價9,780元。圖／遠傳friDay購物提供
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小米手環6，PChome 24h購物活動特價1,095元。圖／PChome 24h購物提供
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AirPods Pro，PChome 24h購物活動特價6,090元。圖／PChome 24h購物提供
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Lenovo Gaming 3 15.6吋電競筆電，PChome 24h購物即日起至10月18日上午10點59分特價29,990元。圖／PChome 24h購物提供
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Nintendo Switch OLED，PChome 24h購物活動特價10,480元起。圖／PChome 24h購物提供
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