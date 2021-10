頂級珠寶MOUSSAIEFF與ANNA HU攜手 超奢密鑑賞會所開幕

2017年,當代高訂藝術珠寶品牌 ANNA HU 的同名創辦人胡茵菲(Anna Hu)與英國殿堂級藏家珠寶品牌MOUSSAIEFF高齡92歲的掌舵者、珠寶業界知名的「鑽石女王」(Queen of Diamonds)Alisa Moussaieff在巴黎骨董珠寶雙年展上相遇。2020年9月,雙方攜手展開跨越文化的合作:「MOUSSAIEFF by ANNA HU」,一系列共約12件的瑰麗珠寶之作,結合MOUSSAIEFF著名的優質寶石與ANNA HU別具創意的設計,立刻受到亞洲頂級藏家競相收藏。

2021年10月,MOUSSAIEFF X ANNA HU台北文華東方藝術珠寶鑑賞會所,於台北文華東方酒店內正式開幕。低調典雅的會所採預約制,不公開對外開放,提供頂級藏家最隱秘尊榮的鑑賞經驗。法式私人會所的高雅空間以霧金、奶白與霧黑色調交織而成,展示ANNA HU優雅的藝術珠寶,MOUSSAIEFF出名質量兼優的傳統珠寶,以及MOUSSAIEFF by ANNA HU聯名系列的精采傑作,特展作品共約30件,總價約55億元。

一向擅長透過珠寶詮釋自然花卉的ANNA HU,新作「印象百合紅寶碧璽胸針」,以總共將近2,000顆的緬甸無燒鴿血紅寶石、紅色尖晶石、紅寶石與白色鑽石,烘托中央重達265.96克拉罕見的天然無燒紅碧璽,這枚驚人的巨大碧璽已經申請世界紀錄。胸針更運用了ANNA HU三大技術之一的鮮紅色鈦金屬打造動人的花瓣,另一件品牌相當自傲的工藝技術則是能在黑暗中散發希望微光的黃色花蕊,是以螢光Lacquer塗覆在會微微顫抖的金屬花蕊上。而延續之前得獎之作的全新「海之頌胸針」系列作品,最新款鑲嵌48.87 克拉的無燒緬甸藍寶石,蜿蜒的花藤上巧妙點綴著朵朵粉色小花則是品牌首度以奈米陶瓷技術燒製而成的作品,綻放出豐沛的海洋生命力。

而擁有世界上許多最珍貴寶石收藏與傑作的MOUSSAIEFF,是首度於亞洲展出珍稀瑰寶,包括天然緬甸無燒鴿血紅寶石鑽石手鐲與耳環、來自緬甸的皇家藍等級藍寶石等。由24顆總重逾 60克拉的DIF等級Type IIa鑽石組成的高級白鑽粉鑽手鐲,價值逾2億元,是此次登台展出單價最高的作品,也是啟發Anna Hu聯名款印象百合花胸針的原作。