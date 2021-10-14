大盤點！007「生死交戰」中的那些OMEGA腕表們

最新一集007電影「生死交戰（No Time To Die）」正於全台電影院熱映中，電影中由丹尼爾克雷格（Daniel Craig）演出的情報員詹姆士龐德（James Bond）展現了過人的動作魅力，連帶讓龐德手上的歐米茄（OMEGA）海馬腕表也成為風格亮點；但其實除了龐德以外，電影中兩位龐德女郎Lashana Lynch與Naomie Harris同樣在電影中配戴上了OMEGA腕表，成為另類欣賞焦點。

在最新007電影中，Daniel Craig手上的海馬潛水300米腕表，成為「龐德」隨身的高科技道具，不僅可以形成一個「有限半徑的電磁脈衝」，更在關鍵時刻發揮妙用。現實中的這只海馬潛水300米腕表則具備超強的抗磁功能，可防磁達15,000高斯，並由經過METAS認證的大師天文台同軸擒縱機芯帶來動力：精準、精密、防水300米，強悍的風格，難怪成為情報員的最佳伴手。