快訊

大火燒出商圈移轉悲歌 繁華「城中城」昔套房逾百萬如今一坪剩3萬

國票金併安泰銀終於拍板 每股對價逾17.21元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北四大百貨周年慶熱戰 五倍券吸券集客各出招

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
遠東百貨旗下板橋大遠百、信義A13、桃園、新竹大遠百、花蓮等5店周年慶將在10月21日上場。圖／遠百提供
遠東百貨旗下板橋大遠百、信義A13、桃園、新竹大遠百、花蓮等5店周年慶將在10月21日上場。圖／遠百提供

新北百貨逐一進入周年慶熱戰，繼環球購物中心、宏匯廣場率先上陣後，比漾廣場接著加入戰局，首11日推出化妝品單櫃滿3,000送400，為比漾歷年來首度推出的最高回饋，另外，11月3日前全館指定櫃單櫃滿2,000送200，主打是目前市場中最低門檻，同時，MUJI無印良品改裝擴大，隨著比漾廣場周年慶登場新亮相。

MUJI無印良品比漾門市從180坪擴大至200坪，更換全室木地板，因應社區型百貨需求，更強化收納用品及家具陳列區的豐富度，並導入最新概念的「聯連市」市集，慶祝改裝開幕，即日起至10月27日，持MUJI passport手機APP消費，享正價品9折優惠。比漾廣場也獨家加碼，持比漾卡於無印良品消費，獨享全台唯一的比漾卡x無印良品單櫃3,000送200。

因應振興券效益，比漾廣場看好大家電換購商機，與集雅社聯手推出加碼回饋，集雅社大家電單櫃滿10,000送1,100，同時，比漾廣場針對振興券祭出「振興周周抽3C」活動，從周年慶檔期開始，每周抽出一名價值萬元以上大獎得主，第一期將送出SAMSUNG 65吋QLED 4K電視，年底最後一周將再加抽汽車大獎HONDA FIT，透過加碼力道與抽獎刺激拿券消費，目標要收到超越去年1倍的振興券。

環球購物中心指出，周年慶登場以來在高回饋率50%、高單價3C家電5折起優惠帶動下，首五日業績較去年周年慶同期成長超過1成，其中又以3C家電、生活傢飾及嬰童親子用品成長幅度最高，超過2成，熱賣商品包括小米、APPLE手機、3C用品等，生活家電則以吸塵器、掃地機器人、小型按摩椅、上萬元咖啡機及氣炸鍋等為主，也有許多家長選擇趁優惠加振興券購買親子用品，甚至高單價帳篷及周邊露營商品也吸引消費者一次採購。 振興五倍券也明顯帶動周年慶購物動能，環球購物中心表示，今年消費者使用五倍券的消費金額跟去年三倍券同期比較，消費金額大幅增長4倍。

宏匯廣場今年首度迎來周年慶，五倍券效益帶動開跑首7日業績較去年同期有2成成長，當中尤其以高單價3C家用表現最亮眼，隨著iphone13上市，StudioA也連續蟬聯全台門市業績之冠，另外，高單價每台超過20萬的按摩椅也是連日售出。除了與星宇航空攜手在1樓開設「星宇小舖」，1樓挑高區也推出超過20個品牌的護膚保養、髮品、指彩的「美麗庭園」隨著周年慶登場快閃至年底，補足女性消費者購買化妝品的需求，也為之後的改裝進櫃做準備。

緊接著，遠東百貨旗下板橋大遠百、信義A13、桃園、新竹大遠百、花蓮等5店周年慶將在10月21日上場，化妝品推出單筆2,000送200，百貨服飾當日累計5,000送500。周年慶持「紙本振興券」全館當日單筆消費滿3,000送2,200，內含800元、600元、200元4張滿額抵用券，從周年慶開跑一路使用到12月底。為了吸五倍券，板橋大遠百各業種也邀品牌加碼優惠，憑券享優惠價。板橋大遠百觀察，消費者持振興五倍券採購明顯，明顯拉抬客單價，業種方面，刺激運動休閒、化妝品都有雙位數的成長，童裝、家用也表現亮眼。

宏匯廣場周年慶與星宇航空攜手在1樓開設「星宇小舖」。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場周年慶與星宇航空攜手在1樓開設「星宇小舖」。圖／宏匯廣場提供
MUJI無印良品比漾門市從180坪擴大至200坪全新開幕。圖／比漾廣場提供
MUJI無印良品比漾門市從180坪擴大至200坪全新開幕。圖／比漾廣場提供
環球購物中心指出，今年消費者使用五倍券的消費金額跟去年三倍券同期比較，消費金額大幅增長4倍。 圖／環球購物中心提供
環球購物中心指出，今年消費者使用五倍券的消費金額跟去年三倍券同期比較，消費金額大幅增長4倍。 圖／環球購物中心提供

周年慶

延伸閱讀

百貨周年慶搭上五倍券發放 要買哪家優惠重點一次看

相關新聞

台灣大哥大宣布成為Disney+在台獨家合作電信營運商

開張不到兩年，即在全球橫掃1.1億訂戶的超強影音串流平台「Disney+」，將於11月12日重磅登陸台灣，台灣大哥大今天...

你買了嗎？PChome 24h購物盤點「五倍券熱銷TOP10」

振興五倍券啟用至今將近一周，期間適逢雙十連假，帶動PChome 24h購物平均每日進站人次皆衝破千萬，開放首日（10月8...

頂級珠寶MOUSSAIEFF與ANNA HU攜手 超奢密鑑賞會所開幕

2017年，當代高訂藝術珠寶品牌 ANNA HU 的同名創辦人胡茵菲（Anna Hu）與英國殿堂級藏家珠寶品牌MOUSS...

大盤點！007「生死交戰」中的那些OMEGA腕表們

最新一集007電影「生死交戰（No Time To Die）」正於全台電影院熱映中，電影中由丹尼爾克雷格（Daniel ...

新北四大百貨周年慶熱戰 五倍券吸券集客各出招

新北百貨逐一進入周年慶熱戰，繼環球購物中心、宏匯廣場率先上陣後，比漾廣場接著加入戰局，首11日推出化妝品單櫃滿3,000...

福隆沙雕季展到10月31日 東北角風管處推薦餐旅新選擇

2021福隆國際沙雕藝術季展期到10月31日，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處邀請民眾趁著5日起，山邊海邊空曠處不需戴口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。