新北四大百貨周年慶熱戰 五倍券吸券集客各出招

新北百貨逐一進入周年慶熱戰，繼環球購物中心、宏匯廣場率先上陣後，比漾廣場接著加入戰局，首11日推出化妝品單櫃滿3,000送400，為比漾歷年來首度推出的最高回饋，另外，11月3日前全館指定櫃單櫃滿2,000送200，主打是目前市場中最低門檻，同時，MUJI無印良品改裝擴大，隨著比漾廣場周年慶登場新亮相。

MUJI無印良品比漾門市從180坪擴大至200坪，更換全室木地板，因應社區型百貨需求，更強化收納用品及家具陳列區的豐富度，並導入最新概念的「聯連市」市集，慶祝改裝開幕，即日起至10月27日，持MUJI passport手機APP消費，享正價品9折優惠。比漾廣場也獨家加碼，持比漾卡於無印良品消費，獨享全台唯一的比漾卡x無印良品單櫃3,000送200。

因應振興券效益，比漾廣場看好大家電換購商機，與集雅社聯手推出加碼回饋，集雅社大家電單櫃滿10,000送1,100，同時，比漾廣場針對振興券祭出「振興周周抽3C」活動，從周年慶檔期開始，每周抽出一名價值萬元以上大獎得主，第一期將送出SAMSUNG 65吋QLED 4K電視，年底最後一周將再加抽汽車大獎HONDA FIT，透過加碼力道與抽獎刺激拿券消費，目標要收到超越去年1倍的振興券。

環球購物中心指出，周年慶登場以來在高回饋率50%、高單價3C家電5折起優惠帶動下，首五日業績較去年周年慶同期成長超過1成，其中又以3C家電、生活傢飾及嬰童親子用品成長幅度最高，超過2成，熱賣商品包括小米、APPLE手機、3C用品等，生活家電則以吸塵器、掃地機器人、小型按摩椅、上萬元咖啡機及氣炸鍋等為主，也有許多家長選擇趁優惠加振興券購買親子用品，甚至高單價帳篷及周邊露營商品也吸引消費者一次採購。 振興五倍券也明顯帶動周年慶購物動能，環球購物中心表示，今年消費者使用五倍券的消費金額跟去年三倍券同期比較，消費金額大幅增長4倍。

宏匯廣場今年首度迎來周年慶，五倍券效益帶動開跑首7日業績較去年同期有2成成長，當中尤其以高單價3C家用表現最亮眼，隨著iphone13上市，StudioA也連續蟬聯全台門市業績之冠，另外，高單價每台超過20萬的按摩椅也是連日售出。除了與星宇航空攜手在1樓開設「星宇小舖」，1樓挑高區也推出超過20個品牌的護膚保養、髮品、指彩的「美麗庭園」隨著周年慶登場快閃至年底，補足女性消費者購買化妝品的需求，也為之後的改裝進櫃做準備。