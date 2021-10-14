振興券強助攻！新光三越首四日1.5億五倍券進帳飆3倍

隨著國內疫情趨穩「＋0」多次報到，加上振興五倍券發放，為百貨周年慶強力助攻。新光三越指出，今年特別把周年慶延後，配合政府振興計畫，今年五倍券發放剛好適逢周年慶與國慶連假，今年五倍券發放首四日全台新光三越收了1.5億五倍券，相較去年三倍券首四日，今年回收速度是去年的3倍。

有了五倍券加持，為百貨帶來好消息。新光三越副總謝英明指出，今年五倍券發放首四日新光三越收了1.5億，去年三倍券發放正逢暑假首四日收了5千萬，今年五倍券回收速度是去年的3倍。當中，新光三越各店收到五倍券占比前三名分別為：台中中港店、台北南西店、台南西門店，高雄店有高雄券加碼，成長率則是衝最高。新光三越也統計，消費者持五倍券最愛買的前三大品項為化妝品、3C與家用品。

新光三越首波周年慶在五倍券與疫情相對平穩的帶動下，首五日業績起到5%成長，人潮回流狀況也追到與去年周年慶差不多，超越原本預期，各店以台中中港店表現最強勁，成長力道近10%，超越全台平均成長力。

接下來新光三越台北最強大店信義新天地周年慶將在10月21日登場，在此之前完成信義大改裝，今年共有364個新品牌、近3分之1品牌首度在周年慶登場。新光三越營業本部長曹美虹指出，疫情漸漸平穩、疫苗施打率提高、加上五倍券與各式振興券加持，這些都是好消息，讓客人更願意走出門，雖然信義新天地強棒將接力周慶第二波登場，但今年新光三越若要拚全年800億，全台15店都是關鍵，每店都不能掉棒。