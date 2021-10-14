「萬聖果果節」全聯限量開賣限定版口罩 萬聖節當天全台門市免費贈糖

又到了小孩又愛又怕的萬聖節了，今年全聯福利中心不只集結商品優惠推出「萬聖果果節」檔期，更將於10月31日萬聖節當天在全台門市舉辦「不給糖就搗蛋」限量免費贈糖活動；同步舉辦「萬聖果果節創意造型賽」，祭出總獎金50,000元的PX Pay儲值金，除了有兒童組，今年還新增成人組變裝賽。另外還有福利熊首次攜手水果探險隊推出獨家口罩，以及康乃馨萬聖節系列口罩期間限定販售，讓大小朋友都可以一起裝萌搞鬼，嗨翻整個萬聖節。

全聯自10月15日至10月31日再度推出「萬聖果果節」檔期，活動期間除了有指定商品優惠外，消費者持福利卡購買指定糖果/果凍，單筆每滿100元還可再加贈積分，等於消費滿百即可得最多3積分，讓喜愛福利熊與水果探險隊的民眾可以更快蒐齊喀嚓公仔筆。活動期間同步推出蔬果優惠，包括應景的多種南瓜、甜柿，還有像是10月15日至10月28日單筆購買Zespri奇異果，每滿150元贈乙只萬聖果果節桶子。即日起至11月3日單筆購買Zespri奇異果滿99元，還可憑發票登錄參與線上刮刮卡抽現金活動。