「萬聖果果節」全聯限量開賣限定版口罩 萬聖節當天全台門市免費贈糖
又到了小孩又愛又怕的萬聖節了，今年全聯福利中心不只集結商品優惠推出「萬聖果果節」檔期，更將於10月31日萬聖節當天在全台門市舉辦「不給糖就搗蛋」限量免費贈糖活動；同步舉辦「萬聖果果節創意造型賽」，祭出總獎金50,000元的PX Pay儲值金，除了有兒童組，今年還新增成人組變裝賽。另外還有福利熊首次攜手水果探險隊推出獨家口罩，以及康乃馨萬聖節系列口罩期間限定販售，讓大小朋友都可以一起裝萌搞鬼，嗨翻整個萬聖節。
全聯自10月15日至10月31日再度推出「萬聖果果節」檔期，活動期間除了有指定商品優惠外，消費者持福利卡購買指定糖果/果凍，單筆每滿100元還可再加贈積分，等於消費滿百即可得最多3積分，讓喜愛福利熊與水果探險隊的民眾可以更快蒐齊喀嚓公仔筆。活動期間同步推出蔬果優惠，包括應景的多種南瓜、甜柿，還有像是10月15日至10月28日單筆購買Zespri奇異果，每滿150元贈乙只萬聖果果節桶子。即日起至11月3日單筆購買Zespri奇異果滿99元，還可憑發票登錄參與線上刮刮卡抽現金活動。
除了在10月30日再度與天母商圈合作「2021天母搞什麼鬼13」活動之外，10月31日萬聖節當天，全聯還於全台上千家門市舉辦限時限量免費贈糖活動，國小（含）以下兒童只要穿著萬聖裝扮，並到門市大喊「不給糖就搞怪」，即可獲得1份可樂口味曼陀珠，每家門市數量有限，贈完為止。而喜愛扮裝搞怪的民眾，全聯自10月15日至10月31日期間也再度舉辦「萬聖果果節創意造型賽」，除了兒童組外，今年新增成人組，邀請大小朋友都可以用創意造型、化妝、物件搭配等方式裝扮，並拍攝照片上傳檔案至活動頁，就有機會獲得最高10,000元的PX Pay儲值金，總獎金共有50,000元。
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