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遠傳搶付線上周年慶！5大指定品牌辦門號享萬元購物金

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「遠傳搶付」歡慶周年，10月15日至11月30日申辦遠傳friDay購物、凱基銀行信用卡、HAPPY GO、摩曼頓、MyCard等5大品牌「周年慶推薦方案」，搭配遠傳4G／5G門號指定資費，可享上網吃到飽與網內互打免費，網外再送220分鐘，還可用0元帶走各品牌價值萬元回饋。圖／遠傳電信提供
「遠傳搶付」歡慶周年，10月15日至11月30日申辦遠傳friDay購物、凱基銀行信用卡、HAPPY GO、摩曼頓、MyCard等5大品牌「周年慶推薦方案」，搭配遠傳4G／5G門號指定資費，可享上網吃到飽與網內互打免費，網外再送220分鐘，還可用0元帶走各品牌價值萬元回饋。圖／遠傳電信提供

去年底上市的「遠傳搶付」，以創新平台經濟商業模式，提供合作品牌入駐，串聯所有消費場景，以OMO （Online Merge Offline）虛實融合形式，提供消費者量身訂做的電信門號組合，目前已與超過80個品牌合作、提供250項以上的商品、創造超過107萬網頁瀏覽次數。為了振興經濟、優惠放大再加碼，「遠傳搶付」歡慶周年，10月15日至11月30日申辦遠傳friDay購物、凱基銀行信用卡、HAPPY GO、摩曼頓、MyCard等5大品牌「周年慶推薦方案」，搭配遠傳4G／5G門號指定資費，可享上網吃到飽與網內互打免費，網外再送220分鐘，還可用0元帶走各品牌價值萬元回饋。

新申請或攜碼用戶申辦「遠傳搶付」任一周年慶推薦方案，前30名加碼再送限量千元贈品，前10名可獲得遠東百貨商品券1,000元、前11到20名送小米AirDots無線藍牙耳機、前21到30名則可帶走BRITA運動濾水瓶。

申辦遠傳搶付 X friDay購物周年慶推薦方案，最高享遠傳幣9,000元，可在遠傳心生活及friDay購物挑選喜愛的商品，消費直接折抵使用；11月30日前新申辦或攜碼用戶，再加碼送限量100元首購折扣。遠傳friDay購物提供SOGO、遠東百貨、city’super、愛買等線上購物，在家一鍵購足生活所需，配合遠傳friDay購物站內的促銷活動，還享振興5倍券最高5倍回饋，全館商品皆適用。

申辦遠傳搶付 X 凱基信用卡方案，申辦後前3個月刷任一凱基信用卡、不限卡別消費，同享最高50%刷卡金回饋，回饋上限依申辦門號資費方案而定，最高可拿到12,000元刷卡金；如果申辦用凱基卡自動扣繳遠傳電信費，再享加碼200元刷卡金。此外，凱基魔BUY卡綁定行動支付最高有8%回饋，凱基卡新戶還享首刷禮500元刷卡金。

申辦遠傳搶付 X HAPPY GO點數方案，最高可享HAPPY GO點數36,000點，於適用的實體百貨通路200點可兌換100元抵用券，電信及線上購物則可用40點折抵10元。下載HAPPY GO App最高可得350點（可兌換全家便利商店早餐券、咖啡1杯）；11月30日前新申辦或攜碼的前10名用戶，加碼送限量HAPPY GO點數500點。

防疫期間運動健身不可少，申辦遠傳搶付 X 摩曼頓方案，可享摩曼頓購物金最高12,600元購物金，可在全台摩曼頓所有街邊門市使用。

申辦遠傳搶付 X MyCard方案，最高可享MyCard點數13,000點（市價13,000元），可儲值於MyCard會員帳號，不論用在吉恩立遊戲、天堂2M、三國志・戰略版、黑色沙漠、RO、神魔之塔等各式遊戲，或是LINE STORE、KKBOX、各大直播與訂閱服務平台等，免出門即買即用。

10月15日至11月30日申辦遠傳搶付 X 摩曼頓方案，可享摩曼頓購物金最高12,600元購物金。圖／遠傳電信提供
10月15日至11月30日申辦遠傳搶付 X 摩曼頓方案，可享摩曼頓購物金最高12,600元購物金。圖／遠傳電信提供
「遠傳搶付」歡慶周年，10月15日至11月30日5大指定品牌辦門號即享萬元購物金。圖／遠傳電信提供
「遠傳搶付」歡慶周年，10月15日至11月30日5大指定品牌辦門號即享萬元購物金。圖／遠傳電信提供
10月15日至11月30日申辦遠傳搶付 X friDay購物周年慶推薦方案，最高可享遠傳幣9,000元。圖／遠傳電信提供
10月15日至11月30日申辦遠傳搶付 X friDay購物周年慶推薦方案，最高可享遠傳幣9,000元。圖／遠傳電信提供
10月15日至11月30日申辦遠傳搶付 X HAPPY GO點數方案，最高可享HAPPY GO點數36,000點。圖／遠傳電信提供
10月15日至11月30日申辦遠傳搶付 X HAPPY GO點數方案，最高可享HAPPY GO點數36,000點。圖／遠傳電信提供
10月15日至11月30日申辦遠傳搶付 X MyCard方案，最高可享MyCard點數13,000點（市價13,000元），可儲值於MyCard會員帳號。圖／遠傳電信提供
10月15日至11月30日申辦遠傳搶付 X MyCard方案，最高可享MyCard點數13,000點（市價13,000元），可儲值於MyCard會員帳號。圖／遠傳電信提供

周年慶 遠傳電信

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