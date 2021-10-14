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羅密歐貝克漢加持！Canada Goose首款旅行靴討論度高
爸爸是前足球巨星、性感男神大衛貝克漢，媽媽則是紅遍全球辣妹合唱團前成員，以及知名設計師維多利亞貝克漢，所以羅密歐貝克漢（Romeo Beckham）從小就備受矚目。從不到10歲就為國際精品拍攝形象廣告，滿了18歲之後，成為個性帥哥更是不可限量，成為精品代言人、雜誌邀拍不斷，標準的星二代，更是時尚寵兒。
身為大衛貝克漢和維多利亞貝克漢的次子羅密歐貝克漢，在今年初登上了個人第一個時尚雜誌封面，大秀一身肌肉展現十八歲男孩的陽光帥氣。沒隔多久新的身份又到手，羅密歐貝克漢成了Saint Laurent秋冬系列的廣告主角。這也是他繼多年前兩次代言BURBERRY之後，第二次入鏡時尚精品廣告。在貝克漢一家四個孩子中，羅密歐一直都被外界認為長得最像媽媽維多利亞，而他的穿搭品味也早在兒童時期就被雜誌的時尚排行榜認可，算是完美遺傳設計師老媽的好基因和好品味。
有顏質又有人氣，因此加拿大機能服飾王者的Canada Goose推出品牌首個鞋履系列，便邀請了羅密歐貝克漢來詮釋。他所穿著的是專為日常穿著設計、揉合義大利製鞋工藝打造Journey Boot旅行靴。鞋頭設計略成方形，從阿爾卑斯山的徒步旅行者所穿的經典Hiker靴汲取靈感。中底採用 ortholite吸震墊、及增加支撐片為足弓提供支撐穩定度；另一特色為採用柔軟靈活的三片式鞋面、無接縫消除壓力點和避免摩擦， 會隨著穿著時間塑造每個人的定製腳型。
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