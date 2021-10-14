蕭青陽x黑松沙士「向前瓶」限量上市！告五人代言開唱

2021年台灣面臨疫情嚴峻的考驗，但時間不會停止，每個人都在各自的崗位上繼續前進，國民飲料黑松沙士今年以「只管向前」為主題，請來知名設計師蕭青陽操刀的四款黑松沙士「向前瓶」於本周限量上市，將台灣四大經典古道呈現在包裝上，獨特畫風值得珍藏。

今年再次榮獲金曲獎最佳裝幀設計獎的蕭青陽，打造四款期間限定的新包裝黑松沙士「向前瓶」，瓶身古道包括被封為「台灣版朝聖之路」的新北淡蘭古道、嘉義特富野古道、屏東阿朗壹古道及花蓮錐麓古道；觀察瓶身細節，還能看到淡蘭的蜻蜓、特富野的旅人草、阿朗壹的海鳥、錐麓的蒼鷹，透過古道各自所代表的生物，用擬人手法表現旅人的精神與視野。

消費者只要用手機掃描黑松沙士「向前瓶」上的QR Code，即可開啟虛擬任意門，從現實闖入AR世界，身歷其境地感受四條古道的獨特魅力。「向前瓶」每瓶售價29元，本周已於全台各大超商、超市、量販等通路限量上市。

另於10月20日至11月30日期間購買寶特瓶600ml黑松沙士、加鹽沙士「向前瓶」，撕開瓶標掃描內側QR Code，並於黑松LINE官方帳號登錄活動序號，即可獲得抽獎機會，將周周抽iPhone 12、AirPods Pro、Apple Watch，以及送Gogoro VIVA XL電動車等。

活動官網：https://lihi1.com/lMDTx，黑松沙士FB粉絲團：https://www.facebook.com/HeySongSarsaparilla/。