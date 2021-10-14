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Disney+推亞太區原創內容 桂綸鎂、陳柏霖回歸長篇劇集
Disney+即將於11月12日正式在台推出，除了先前宣布來自迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star等6大品牌龐大內容庫，今日再針對亞太區預計會陸續上線的獨特內容再做了更深入詳細的介紹，首波公布了超過20部全新亞太區本地語言的電影或影集，其中有18部為原創作品，預計從2022年開始能在Disney+影音串流平台上觀看這些來自亞太地區的全新節目內容，預計將於2023年前啟動至少50部亞太區原創作品。
其中Disney+特別對台灣用戶推薦了《珍饈記》、《正義的算法》、《台北女子圖鑑》等3部精彩華語內容。其中《珍饈記》是《延禧攻略》資深製片人于正繼的作品，結合宮廷、美食、浪漫元素的另類喜劇。《正義的算法》由陳柏霖、郭雪芙主演，已經是第3次合作的他們以全新的律師形象激盪出新的火花。而《台北女子圖鑑》則是《東京女子圖鑑》系列衍生作品，由睽違10年再度回歸拍攝長篇劇集的桂綸鎂主演，桂綸鎂特別推薦大家每集內容都會與台北不同區域相關，台北人看起來一定會很有感，非台北人看起來也會很有趣。
而迪士尼今天也宣布將啟動華特迪士尼公司的創意體驗之旅企劃，希望能廣邀亞太地區有潛力的創作者加入，透過大師課程、現場研討會和各種交流活動，打造與旗下眾多品牌、頂尖製片、工作室的高階主管和創意人員們直接溝通對話，幫助在地創作者激發創意、創作出符合集團品牌調性的作品。
Disney+也宣布台灣大哥大與凱擘大寬頻為在台合作銷售通路，並將於稍晚公布專屬的電信、寬頻資費方案。想要在Disney+上線後第一時間訂閱的民眾，即日起至11月11日，可以先至台灣大及凱擘大寬頻活動網站預約註冊，就即有機會抽到市價破萬的星際大戰Force FX光劍，以及美國隊長人偶等多項迪士尼週邊商品與精美好禮。
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