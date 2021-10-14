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守護地球、環保材質加持 萬寶龍推新款Blue Spirit皮件
永續、環保已是時代主流價值觀，奢華的皮草、珍稀材質，也逐漸為回收、再利用的材料逐漸取代，但不變的則有追求精湛的工藝精神。萬寶龍（Montblanc）推出全新Blue Spirit系列，其包款和配件都選用再生布料與環保材料製作，實踐萬寶龍的承諾，為後代維護地球資源。
這個生態友善的系列精選各式環保材料，除減少浪費、也嘗試降低對環境的影響。例如ECONYL®永續尼龍紗布料，變是以再生工序將漁網、地毯和織物碎屑等廢料回收再製作，除了讓纖維回復乾淨，同時在不影響品質的情況，帶來嶄新的風格與生命力；同時Blue Spirit系列皮革在生產過程中降低耗水量、化學品用量與汙染物負荷，同時細部裝飾再採用100%可回收鋼材，部分款式的塑膠材質細節如鎖扣與搭扣則使用了再生塑膠製成。同時Logo也重新設計，以簡約的藍色線條、循環的箭頭，帶出意象化的萬寶龍白朗峰造型與永續意念。
萬寶龍執行長Nicolas Baretzki表示：「永續發展是各種規劃的核心重點，我們以環保永續的方式打造萬寶龍Blue Spirit系列，並確保每件作品都能滿足人們對萬寶龍實用功能和卓越設計的期望。」全系列包含中型後背包、手提包、後背包、信封包、腰包與迷你信封包...等11種款式，價位則自9,300元至34,500元不等，並已可在全台萬寶龍直營、經銷店上欣賞、展示。
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