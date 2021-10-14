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台灣大哥大宣布成為Disney+在台獨家合作電信營運商

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
台灣大哥大宣布成為Disney+在台獨家合作電信營運商，圖為台灣大哥大總經理林之晨。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大宣布成為Disney+在台獨家合作電信營運商，圖為台灣大哥大總經理林之晨。圖／台灣大哥大提供

開張不到兩年，即在全球橫掃1.1億訂戶的超強影音串流平台「Disney+」，將於11月12日重磅登陸台灣，台灣大哥大今天（10月14日）同步宣布成為Disney+在台獨家合作電信營運商，用戶透過台灣大哥大申辦Disney+服務，可暢享迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理、Star等6大品牌超過1,200部電影和16,000集以上強檔影集。

台灣大哥大總經理林之晨表示，將進一步整合集團旗下優質的電信與家用寬頻服務，搭配台灣大哥大長期經營内容以及對台灣内容消費者的深度理解，推出全方位滿足用戶需要、同時對錢包最友善的夢幻資費方案，滿足720萬行動活躍用戶及凱擘、台灣大寬頻上百萬家戶。未來也希望能引進更多IP周邊商品。

Disney+平台旗下迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理、Star等6大經典娛樂品牌，除了耳熟能詳的《冰雪奇緣》、《阿拉丁》、《靈魂急轉彎》、《金牌特務》等知名鉅作外、更有在國外已大獲好評但台灣觀眾還在引頸期盼的原創人氣系列，如漫威電影宇宙《汪達幻視》、《獵鷹與酷寒戰士》與《洛基》、令星戰迷翹首企盼的《曼達洛人》等，片單尚有紀錄片、娛樂節目、音樂劇等多元類型，預計還將持續擴充在地化內容。

台灣大哥大預告11月將推出與Disney+合作專屬的電信資費方案，一個帳號可建立7個使用者、4台裝置同時上線、下載內容至10個裝置，即日起至11月11日可先至台灣大哥大Disney+活動網站註冊，選擇最期待的迪士尼品牌與內容，分享給朋友，即有機會抽到市價破萬元的星際大戰Force FX光劍、美國隊長人偶等多項迪士尼周邊商品。

台灣大哥大創新打造的「5G好速成双」方案已掀起一波電信與家用寬頻革命，在台灣大哥大引進Disney+後，打造更多元的家庭娛樂生活場景。用戶在外使用5G行動上網追《鷹眼》影集，回家再以Wi-Fi 6超飆網、低遲延以智慧電視無縫接軌看結局，並支援4K高畫質串流影音服務。台灣大哥大Disney+活動網站：disneyplus.taiwanmobile.com

Disney+線上串流影音服務將在11月12日於凱擘大寬頻A1 Box全新上架，即日起至11月11日至凱擘大寬頻的Disney+預約登記網頁留下基本資料，並於服務上線後完成申裝，就能把迪士尼系列官方精美好禮帶回家。

凱擘大寬頻A1 Box將於11月12日上架Disney+串流影音服務，打造超凡居家視聽娛樂饗宴。圖／凱擘大寬頻提供
凱擘大寬頻A1 Box將於11月12日上架Disney+串流影音服務，打造超凡居家視聽娛樂饗宴。圖／凱擘大寬頻提供
Disney+將於11月12日重磅登陸台灣，台灣大哥大今天（10月14日）宣布成為Disney+在台獨家合作電信營運商，圖為台灣大哥大總經理林之晨。圖／台灣大哥大提供
Disney+將於11月12日重磅登陸台灣，台灣大哥大今天（10月14日）宣布成為Disney+在台獨家合作電信營運商，圖為台灣大哥大總經理林之晨。圖／台灣大哥大提供

Disney 迪士尼

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