2022年志玲姐姐公益書籍 momo購物網10/15開放預購

「志玲姊姊慈善基金會」推出2022年志玲姊姊全新企劃「屬於自己.也獻給你」筆記本《心玲小語My Little Notebook》,書籍中分享志玲姊姊的個人生活態度,蘊含著溫柔的力量,也包含幫助弱勢兒少的意義,是一本獻給讀者療癒心靈的小禮物,momo購物網10月15日上午11點開放預購,原價660元、愛心價520元。透過momo購物網預購還可獲得含行事曆功能的獨家「心玲手帳」,期望透過志玲姊姊滿滿的正能量,陪伴消費者迎接嶄新的2022年。

根據momo購物網站上銷售統計,2021年志玲姊姊慈善年曆包含桌曆、掛曆及年曆套組開賣一個月即熱銷2,000件,深受許多志玲姊姊的粉絲與消費者喜愛。富邦媒總經理谷元宏分享,至今與志玲姊姊慈善基金會合作義賣邁入第8年,更榮幸每年都有機會幫助滾動這份善的循環,一同用行動關懷弱勢族群。

2022年《心玲小語My Little Notebook》內含志玲姊姊親筆手寫的正能量語錄,以及親自挑選收錄的照片,包括許多從未公開過的獨家照片,像是個人視角的生活記錄、所到之處的人生風景等,滿足粉絲們對志玲姊姊回歸家庭生活樣貌的好奇心。志玲姊姊、姊夫AKIRA與好友更獻聲為小語錄製中、日、英文音頻,三聲道的呈現讓讀者能夠一邊閱讀一邊聆聽,同時還能學習不同語言的人生金句。此外,志玲姊姊慈善基金會長期扶助的花蓮北埔國小舞蹈隊成員,也為「心玲手帳」行事曆手帳畫下可愛插圖,純真的筆觸更增添許多童趣。