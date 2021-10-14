聽新聞
test
0:00 / 0:00
帥成這樣太犯規！摩納哥王子成為DIOR新任品牌大使
如果你長期有在關注世界各國的皇室新聞，相信對摩納哥王子Pierre Casiraghi一定不陌生。身高189公分加上帥氣臉蛋，讓他可以說是當代最帥皇室代表之一。現在他又多了一個封號，成為DIOR新任品牌大使。
DIOR今日宣布，Pierre Casiraghi成為DIOR新任品牌大使，並發出一組他身穿創意總監Kim Jones打造的西裝所拍攝的形象照，英挺帥氣的他換穿三套不同風格的西裝，展現正式宴會、商務場合等不同需求的穿搭造型，優雅身形也將Kim Jones不斷革新的西裝精湛剪裁完美展現，超帥的照片堪比明星，簡直可以直接宣佈出道！
今年34歲的Pierre Casiraghi出生於摩納哥，他是漢諾威王妃殿下、摩納哥長公主Caroline與Stefano Casiraghi之子、摩納哥公國君主阿爾貝二世外甥，也是已故蘭尼埃三世與王妃Grace Kelly的孫子。另外，與他育有兩子的義大利裔妻子Beatrice Borromeo也是DIOR品牌大使，他們一家在許多公開場合都經常身穿DIOR的設計，可說是品牌長期的大粉絲。夫妻倆會不會哪天一起入鏡拍攝形象廣告？感覺也頗令人期待！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言