帥成這樣太犯規！摩納哥王子成為DIOR新任品牌大使

如果你長期有在關注世界各國的皇室新聞，相信對摩納哥王子Pierre Casiraghi一定不陌生。身高189公分加上帥氣臉蛋，讓他可以說是當代最帥皇室代表之一。現在他又多了一個封號，成為DIOR新任品牌大使。

DIOR今日宣布，Pierre Casiraghi成為DIOR新任品牌大使，並發出一組他身穿創意總監Kim Jones打造的西裝所拍攝的形象照，英挺帥氣的他換穿三套不同風格的西裝，展現正式宴會、商務場合等不同需求的穿搭造型，優雅身形也將Kim Jones不斷革新的西裝精湛剪裁完美展現，超帥的照片堪比明星，簡直可以直接宣佈出道！