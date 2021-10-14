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這不是香水富翁是什麼！LV全球限量版一公升香水瓶

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
路易威登限量版一公升裝極致香水的瓶身以Baccarat水晶製作。圖／LV提供
路易威登限量版一公升裝極致香水的瓶身以Baccarat水晶製作。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）自2016年推出香水以來，除了持續上市新香之外，也有話題之作，例如最近即發表了相當特別的一公升香水瓶裝，包括精緻的特製玻璃罩頂、皮革底座，售價逼近50萬，也同步發表了玻璃瓶身的製作流程，展現品牌的精品工藝。

自品牌創立以來，路易威登即致力打造可流傳久遠的奢華物件，本次的限量香水瓶，延續全球知名藝術家為Objets Nomades系列所創作的作品，以超過250年歷史的法國頂級巴卡拉水晶（Baccarat）打造，仍由設計師Marc Newson設計，他表示，「我想用這個極致香水瓶身，來表現異想天開、妙趣橫生且功能性強大的物品，尺寸放大到如同雕像般，是來自展示骨董香水的靈感。」因此在Marc Newson的設想中，這款以Baccarat水晶製作的瓶子，除了作為香水的實用性、也可以當作擺設裝飾之用，甚至是傳世精品，限定版將搭襯三款由調香大師Jacques Cavallier Belletrud所調配的香水，分別是鳶尾與雪松的花瓣輕私語Rose des Vents、烏木與白花譜寫的新意境Matière Noire，以及薑與柚子的清新香氣L’Immensité。

這款專為美學愛好者、訂製香水追隨者打造的限量瓶，每款全球限量各200個，皆有編號雕刻，運用古老的玻璃吹製技術，黑色水晶瓶蓋上的環形路易威登品牌標誌，以手工塗繪而成；附有編號的限定版極致香水瓶系列，將在今年11月4日起於全球精選路易威登專賣店開賣，即日起開放預訂。

路易威登限量版一公升裝Rose des Venis極致香水，49萬8,000元。圖／LV提供
路易威登限量版一公升裝Rose des Venis極致香水，49萬8,000元。圖／LV提供
黑色水晶瓶蓋上的環形路易威登品牌標誌，是以手工塗繪而成。圖／LV提供
黑色水晶瓶蓋上的環形路易威登品牌標誌，是以手工塗繪而成。圖／LV提供
路易威登限量版一公升裝Rose des Venis極致香水，49萬8,000元。圖／LV提供
路易威登限量版一公升裝Rose des Venis極致香水，49萬8,000元。圖／LV提供
路易威登推出一公升裝極致香水，每款全球各限量200瓶。圖／LV提供
路易威登推出一公升裝極致香水，每款全球各限量200瓶。圖／LV提供
路易威登限量版一公升裝極致香水的瓶身以Baccarat水晶製作。圖／LV提供
路易威登限量版一公升裝極致香水的瓶身以Baccarat水晶製作。圖／LV提供
路易威登限量版一公升裝極致香水的瓶身為手工打造。圖／LV提供
路易威登限量版一公升裝極致香水的瓶身為手工打造。圖／LV提供

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