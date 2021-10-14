代言接不完？歐陽娜娜「短髮新造型」拍時尚墨鏡廣告

這幾年在中國發展得順風順水的歐陽娜娜，又再度拿下新的時尚代言工作！成為Salvatore Ferragamo眼鏡系列全球品牌代言人。今年才21歲的她，手上已經有時尚品牌GIVENCHY、鞋履品牌Roger Vivier、高級珠寶品牌CHAUMET等的代言，現在再度獲得另一品牌青睞，再度證明自己「新生代時尚寵兒代表」的實力。

Salvatore Ferragamo近來頻頻挑選嶄新代言人加入品牌，並希望藉此吸引更多年輕消費者，革新品牌形象，像是Red Velvet瑟琪、中國女星林允等人，都是在最近今年成為Salvatore Ferragamo的代言人。

歐陽娜娜早在2017年就曾受邀出席Salvatore Ferragamo 2018秋冬時裝秀，同年也參與了品牌在香港的新店開幕的慶祝派對，雙方早有交情，這次她成為眼鏡系列代言人，以全新的短髮造型主演2021秋冬眼鏡形象廣告，有恰到好處地展現出這季品牌想傳達的前衛、未來感設計風格。