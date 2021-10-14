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代言接不完？歐陽娜娜「短髮新造型」拍時尚墨鏡廣告

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
歐陽娜娜成為Salvatore Ferragamo眼鏡系列全球品牌代言人。圖／Salvatore Ferragamo提供
歐陽娜娜成為Salvatore Ferragamo眼鏡系列全球品牌代言人。圖／Salvatore Ferragamo提供

這幾年在中國發展得順風順水的歐陽娜娜，又再度拿下新的時尚代言工作！成為Salvatore Ferragamo眼鏡系列全球品牌代言人。今年才21歲的她，手上已經有時尚品牌GIVENCHY、鞋履品牌Roger Vivier、高級珠寶品牌CHAUMET等的代言，現在再度獲得另一品牌青睞，再度證明自己「新生代時尚寵兒代表」的實力。

Salvatore Ferragamo近來頻頻挑選嶄新代言人加入品牌，並希望藉此吸引更多年輕消費者，革新品牌形象，像是Red Velvet瑟琪、中國女星林允等人，都是在最近今年成為Salvatore Ferragamo的代言人。

歐陽娜娜早在2017年就曾受邀出席Salvatore Ferragamo 2018秋冬時裝秀，同年也參與了品牌在香港的新店開幕的慶祝派對，雙方早有交情，這次她成為眼鏡系列代言人，以全新的短髮造型主演2021秋冬眼鏡形象廣告，有恰到好處地展現出這季品牌想傳達的前衛、未來感設計風格。

「這次能夠成為Salvatore Ferragamo眼鏡系列全球品牌代言人，攜手品牌一同開啟新的篇章，我感到十分榮幸。希望能與Ferragamo的眼鏡系列一起和大家共同開啟新的視界。」歐陽娜娜說。品牌也表示，歐陽娜娜代表著無憂、自在的年輕世代，期許雙方合作能結合多元傳統與當代流行文化，為品牌開啟全新篇章。

歐陽娜娜成為Salvatore Ferragamo眼鏡系列全球品牌代言人。圖／Salvatore Ferragamo提供
歐陽娜娜成為Salvatore Ferragamo眼鏡系列全球品牌代言人。圖／Salvatore Ferragamo提供
歐陽娜娜成為Salvatore Ferragamo眼鏡系列全球品牌代言人。圖／Salvatore Ferragamo提供
歐陽娜娜成為Salvatore Ferragamo眼鏡系列全球品牌代言人。圖／Salvatore Ferragamo提供
黑色方框太陽眼鏡，13,800元。圖／Salvatore Ferragamo提供
黑色方框太陽眼鏡，13,800元。圖／Salvatore Ferragamo提供
歐陽娜娜成為Salvatore Ferragamo眼鏡系列全球品牌代言人。圖／Salvatore Ferragamo提供
歐陽娜娜成為Salvatore Ferragamo眼鏡系列全球品牌代言人。圖／Salvatore Ferragamo提供
黑色方框太陽眼鏡，13,800元。圖／Salvatore Ferragamo提供
黑色方框太陽眼鏡，13,800元。圖／Salvatore Ferragamo提供
歐陽娜娜成為Salvatore Ferragamo眼鏡系列全球品牌代言人。圖／Salvatore Ferragamo提供
歐陽娜娜成為Salvatore Ferragamo眼鏡系列全球品牌代言人。圖／Salvatore Ferragamo提供

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