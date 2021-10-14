全台限量1千組！蘭芝Ｘ時尚小狐狸奶油系氣墊特惠開賣

可愛的時尚小狐狸Maison Kitsuné，從巴黎到亞洲都受到大家的喜愛。當可愛小狐狸撞上LANEIGE蘭芝小方塊氣墊，會擦出什麼可愛又迷人的火花呢？小狐狸以奶油色系外殼及點綴於小方盒上，慵懶姿態躺著模樣風靡全球，全球限量1萬組（台灣僅1,000組），10月14日起超級限量開賣囉。

美妝迷們都認識的補妝神器「蘭芝小方塊氣墊」，上市時原本以薄荷綠色盒裝，持妝效果好又耐汗，讓炎熱的夏天不怕臉上土石流，在接近2021的尾聲，迎來最可愛最潮的小狐狸Maison Kitsuné替蘭芝坐鎮，換上奶油白色新包裝，搭配著深秋綠，簡約低調不失潮感，就算拿起來補妝也要愛現一下。

蘭芝也加碼推出大容量托特包、精緻刺繡的化妝包、小狐狸手機支架等，全球限量1萬組、台灣僅1,000組超限量。全台北或通路於10月14日起開賣，以1＋1組合，包含小狐狸限量聯名托特包組、小狐狸限量聯名化妝包，而「小狐狸手機支架組」於11月11日於忠孝SOGO獨家限量販售。

另於電商推出限定組，蝦皮限定組「小狐狸聯名化妝包組」有氣墊、化妝包以外，還加送4件好禮，10月19日限定販售100組。