IP改編舞台劇蔚為風潮 LINE TV「數位劇場」集結多元演出

近幾年來，臺灣文創產業的IP多元發展，可說是來到了成長爆發，不論是在圖像應用，或者是故事的轉譯，均有許多好內容呈現在觀眾面前。例如前陣子公視旗艦大戲《斯卡羅》改編自陳耀昌《傀儡花》，或是剛播出完結篇的《俗女養成記2》，第一季也是取材自江鵝的同名散文集。這股改編熱潮也延燒至舞台劇，紛紛推出不少IP延伸作品，希望可以抓緊粉絲的目光，帶來不同於原創的感受。

故事工廠改編知名電視劇IP《我們與惡的距離》成為「全民公投劇場版」，近期也在全台巡演當中。過去也曾改編名作家王瓊玲老師的《一夜新娘》，以及華文界重量級作家駱以軍最幽默溫暖同名散文集《小兒子》，內容也融入了編導的想法，甚至是延伸的劇情，以更適合舞台劇的敘事手法，傳遞更多感動的故事；而這兩部作品也同步上架在LINE TV「數位劇場」，提供想要體驗過往經典的你，能透過螢幕傳遞回溫的情感。

臺韓聯手跨國音樂劇《徽因》民初風華再現。圖／廣藝基金會提供

廣藝劇場推出的台韓聯手音樂劇《徽因》，由實力唱將陳品伶 、李杏、蕭景鴻（阿弟）、周定緯、鍾政均由領銜主演，11月12日至14日將在台中國家歌劇院登場，透過音樂劇的獨特張力，重新詮釋「民國才女—林徽因」充滿傳奇性的生命故事，將呈現出不同於當年電視劇的版本。擁有「劇場作曲精靈」之稱的C MUSICAL藝術總監張芯慈，此次為《徽因》量身打造22首原創歌曲，呈現出時代氛圍的聲音。同樣由陳品伶獨挑大樑的經典作品《焢肉遇見你》音樂劇，獨家在數位劇場上架，等不及的戲迷可以先好好回味一番。