林務局2022月曆《假面之森》 即日起開放預購

花非花，霧非霧，眼見不必然為憑。林務局月曆頗受歡迎，2022將以《假面之森》為主題，揭秘台灣森林動植物在生存競爭下演化出的隱蔽、警戒、擬態、欺敵、引誘等歎為觀止的化妝與演技招數，包含月曆、桌曆及筆記本等即日起至10月19日24時開放預購。

林務局表示，台灣的森林從苔蘚、地衣，到通天聳立的樹木與附著其上的蕨類、蘭花，都有許多生物以與眾不同的裝扮藏身其間，牠們身上獨特的花紋、線條、斑點其實都有生物學上的意義。

此外，森林裡還有許多演技精湛的居民，有的以假眼欺敵、有的以華麗外衣招蜂引蝶、有的以條紋或斑點隱身、偽裝，有的甚至還會運用特殊行為讓自己融入背景環境，各式各樣的生存密技，有如一場盛大的假面舞會，《假面之森》月曆要帶大家一起探究臺灣森林這座華麗舞台的幕後，有哪些出奇制勝、不可思議的生存化妝術。

林務局2022月曆，延續從2018《飲食之森》開始的企劃模式，仍由局長林華慶親自發想、訂定《假面之森》主題與風格，並帶領同仁策劃各月份子題、核心理念、呈現方式與代表物種等詳細內容，再交由「種籽設計」繪製，過程中也聘請專家協助審訂圖稿動、植物特徵的正確性，而月曆封面詮釋《假面之森》主題的絕妙短詩，仍是由局內同仁所撰。

林務局進一步說明，2021《生命之森》月曆聚焦種間關係，2022《假面之森》進一步探索生物用以生存的各種「心機包裝」，延續手繪風格，但有更多大膽的創新。例如2月的「花非花廣告公司」介紹花萼或苞葉特化為如同花瓣造型的植物；3月份「大隱於綠」介紹多種綠色生物，諸羅樹蛙、翡翠樹蛙、臺北樹蛙以一身綠巧妙隱身在林間；綠鳩、草蟬、梭德氏草蜥體表的紋路和顏色完美地與環境融為一體。5月的「鞘翅時裝秀」介紹一群擁有堅硬翅鞘和美麗斑紋的迷人球背象鼻蟲，牠們有一身傲人的「硬功」，連偽硬象鼻天牛也演化出神似牠們的外表，提醒掠食者「我很硬，別想吃我喔」！11月份則介紹擁有保護色、還以背後假眼來欺敵的最小猛禽鵂鶹。

《假面之森》月曆長75公分、寬52公分，使用FSC認證紙張印製，每份定價新台幣300元；桌曆則順應使用者建議，加入記事欄位，並用外封套包裝設計成三角桌曆檯座，兼顧美觀與實用，每份定價新台幣300元。《假面之森》筆記本則運用月曆的元素設計，以手繪插圖介紹大自然偽裝大師的求生奇招，也保留觀察頁及空白頁，可隨手記錄在野地觀察大自然的樣貌，每本定價200元。

林務局2022月曆、桌曆與筆記本，將同步在10月13日中午12時至10月19日24時開放預購，預購與販售通路包含：國家書店、五南文化廣場、日光山森林茶書苑，以及由全台各地多家獨立書店共組的「友善書業合作社」。各品項預購皆不限量，只要在期限內不用擔心搶不到，預購完成預計將於12月中旬出貨，屆時僅保留少量現貨在各通路零售。