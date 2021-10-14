漢斯季默：好萊塢王者之音 2022全新場次今日啟售
隨著疫情逐漸鬆綁，各大電影公司也於近期陸續釋出多部強檔，包括由大師漢斯季默所配樂的「沙丘」以及「007生死交戰」等，另外，原定延期演出的「漢斯季默：好萊塢王者之音」電影音樂會，即將在明年四月二十一至二十四日臺北流行音樂中心強勢回歸！今日十月十四日重啟售票，呼籲粉絲們密切關注相關資訊。
由聯合數位文創主辦的「漢斯季默：好萊塢王者之音」由於檔期因素，明年場地將改至台北流行音樂中心舉辦，並增加週末檔期。主辦單位表示：「這次不論在視野或音響效果皆會大幅升級，另外也特別加開週末檔期，觀眾們將可以有更多選擇，敬請期待！」
「漢斯季默：好萊塢王者之音」由傳奇電影配樂大師漢斯季默親自策畫，在2018年推出時即造成轟動，在歐洲巡演更是一票難求。主辦單位多次遠渡重洋與作曲家、製作人協商、策畫，終於成功說服製作團隊與超強卡司跨海來台獻藝，而明年的亞洲首演就在臺北流行音樂中心，更是台灣首度引進漢斯季默主題演出！
由聯合數位文創主辦的「漢斯季默：好萊塢王者之音」即將於2022年4月在臺北流行音樂中心首度登場。台灣觀眾們務必把握搶票機會，錯過這次，機會不再。最低85折即日起正式開賣，購票請上udn售票網，客服專線請洽(02)7721-6958 #2（每日9:00-18:00）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言