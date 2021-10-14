漢斯季默：好萊塢王者之音 2022全新場次今日啟售

隨著疫情逐漸鬆綁，各大電影公司也於近期陸續釋出多部強檔，包括由大師漢斯季默所配樂的「沙丘」以及「007生死交戰」等，另外，原定延期演出的「漢斯季默：好萊塢王者之音」電影音樂會，即將在明年四月二十一至二十四日臺北流行音樂中心強勢回歸！今日十月十四日重啟售票，呼籲粉絲們密切關注相關資訊。

由聯合數位文創主辦的「漢斯季默：好萊塢王者之音」由於檔期因素，明年場地將改至台北流行音樂中心舉辦，並增加週末檔期。主辦單位表示：「這次不論在視野或音響效果皆會大幅升級，另外也特別加開週末檔期，觀眾們將可以有更多選擇，敬請期待！」

「漢斯季默：好萊塢王者之音」由傳奇電影配樂大師漢斯季默親自策畫，在2018年推出時即造成轟動，在歐洲巡演更是一票難求。主辦單位多次遠渡重洋與作曲家、製作人協商、策畫，終於成功說服製作團隊與超強卡司跨海來台獻藝，而明年的亞洲首演就在臺北流行音樂中心，更是台灣首度引進漢斯季默主題演出！