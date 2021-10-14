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不讓進口品牌專美於前！MIT清潔劑革命品牌「Ran 冉」

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖／有.設計uDesign提供
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創辦人旅遊多國發現，海外早已風靡低污染的天然及非石化清潔產品，但此類型產品在國內還並不多見，決心創立一款對於友善環境的品牌「Ran 冉」。擁有理工本科實力加上品牌行銷公關經驗，來自南臺灣姑娘王凱甯，花費一整年不斷地調配配方、親身試用及討論形象包裝等等，創造出來自台灣的環保清潔品牌「Ran冉」。來自冉冉上升，為太陽緩慢初升之意，也象徵舒爽潔淨之感，打造「需求」、「品味」及「友善」並存的超美型清潔用品。品牌核心概念為「友善環境」及「美好生活」，打造MIT的革命型清潔產品。

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品牌核心價值之一為「友善環境」。傳統石化清潔產品清潔後會產生對環境有害的化學殘留。Ran秉持對友善環境的品牌原則，捨棄多種清潔劑常見的石油提煉成分，改用由微生物或植物提煉的天然酵素取代，傾力調配獨家配方以求最低的環境污染，每款產品生物分解值皆達95%，並持續精進力求提高生物分解值。

包裝上也別有用心地選擇蜂巢紙，和可分解的泡泡棉包裝，落實環境友善宗旨於每一個細小環節當中。環境友善也包含對動物友善，「Ran 冉」為100%無動物實驗品牌，品牌堅持絕不加入動物實驗行列，並選擇100%無動物實驗成分製成。

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全系列商品自生產、包裝及成分力求純淨透明。清潔劑複雜成分之一的香氣來源，「Ran冉」堅持使用無添加有害化學成分及留香塑化劑的進口香氛精油，由精油萃取提煉合成 香精，洗後沒有揮之不去的人工香精味道，所有產品中的香味洗滌之後皆隨著水氣揮發，留下淡淡高雅香氣。

另一個「Ran冉」核心價值為「美好生活」。以往想到「美感」和「清潔」這兩個詞彙和市面上的清潔劑品牌關聯性似乎很低，若是有美型類的清潔產品，首先也是聯想到進口品牌。但來自台灣的「Ran冉」打破這個刻板印象，不再讓進口品牌專美於前，由原料組成到包裝還有形象打造等等，都是驕傲的台灣製。若真要說的話，Ran冉產品唯一混血之處是來自歐洲的全天然酵素及香氛精油。

除了對在地製造的堅持之外，原物料使用上「Ran冉」也秉持少即是多的原則，以保養品規格調配清潔品配方。品牌創辦人有一雙容易過敏脫皮的富貴手，開發所有產品的成分都需要經過這雙手的檢驗，必須清潔夠力同時對皮膚溫和。其中「Ran冉」洗碗精099及091，經過近百次配方重組，才創造出強效油污清潔力也不傷玉手的洗碗精。以及近期推出即受到高度歡迎的「手部清潔露」，使用天然合成去污配方及獨家調配香氣，溫和洗淨且手部留香，將洗手昇華為美好的生活儀式。

來自台灣、取材台灣新世代清潔品牌「Ran 冉」將「清潔」延伸了更多層次的定義，包含「友善環境」、「美好生活」、「成分透明」等等⋯⋯。創辦人秉持一份真切的信念，融合生活態度及環境友善，打造高品質與高顏值MIT革命性清潔系列產品。即日起至10/31有設計新品上市，洗手乳系列商品，限時優惠價，詳情請至活動商品頁查詢。

品牌 酵素 塑化劑

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