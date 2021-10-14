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星際大戰到你家 Kross Studio上鍊盒「原力」滿點

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以黑色陽極氧化鋁製作的上鍊盒，是裝飾藝術、是X1先進型鈦戰機，也是大男孩的大玩具。圖 / M.A.D Gallery提供
以黑色陽極氧化鋁製作的上鍊盒，是裝飾藝術、是X1先進型鈦戰機，也是大男孩的大玩具。圖 / M.A.D Gallery提供

生活太讓人疲倦，而逃離現實的科幻經典總是讓人津津樂道。瑞士新創品牌KROSS Studio近期二度與盧卡斯影業合作，從電影中的X1先進型鈦戰機Tie Advanced x1得到靈感，推出一組以經典科幻電影「星際大戰（Star Wars）」為靈感的腕表上鍊盒。

KROSS Stuido首次的星際大戰聯名商品，包含一只中置陀飛輪腕表，以及一塊《星際大戰外傳：俠盜一號》中的電影道具「凱伯水晶™」，喚起星戰迷對電影中經典場景的熱愛。二度推出的「上鍊盒」，除了有酷炫的外型，更可實際為腕表上鍊。

以黑色陽極氧化鋁製作的上鍊盒，是由KROSS Studio手工製作、修飾、組裝。盒體長20公分、寬28公分、高17公分，總重則達4公斤。同時紅外線感測器將能監測置放於上鍊盒內的腕表，適當的上鍊時機；同時收藏家也可以透過手機專屬的應用程式，為自己的表款設定最佳上鍊模式，包括旋轉方向、時間、轉速皆能自行調整規劃。

同時上鍊盒再配上一只「帝國」風格的鑰匙，作為更換電池之用。KROSS Studio X1先進型鈦戰機Tie Advanced x1主題上鍊盒建議售價約80,000元，僅在kross-studio.com網站，和部分授權零售商處限時發售，好消息是：台北的M.A.D Gallery有售，預洽從速。

黑武士專用的X1先進型鈦戰機，是原力、邪惡，也是魅力的來源之一。圖 / M.A.D Gallery提供
黑武士專用的X1先進型鈦戰機，是原力、邪惡，也是魅力的來源之一。圖 / M.A.D Gallery提供
KROSS Studio二度與盧卡斯影業合作，推出一組以星際大戰（Star Wars）」中X1先進型鈦戰機Tie Advanced x1為靈感的腕表上鍊盒。圖 / M.A.D Gallery提供
KROSS Studio二度與盧卡斯影業合作，推出一組以星際大戰（Star Wars）」中X1先進型鈦戰機Tie Advanced x1為靈感的腕表上鍊盒。圖 / M.A.D Gallery提供
「帝國」風格的鑰匙，可用來打開開關、更換電池。圖 / M.A.D Gallery提供
「帝國」風格的鑰匙，可用來打開開關、更換電池。圖 / M.A.D Gallery提供

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