戴Pandora獻愛！UNICEF聯合國兒童基金會限量版串飾

丹麥國際品牌 Pandora以串飾風靡全球而知名,同時一直致力於促進全球弱勢兒童福祉,「Charms for Change」計畫希望透過一顆顆串飾帶來改變的力量。為迎接2021年11月20日世界兒童日的到來,長期與與聯合國兒童基金會(UNICEF)合作的Pandora推出Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」,帶大家看見世界各地的孩子如何團結友愛、幫助彼此實現對未來的期望,同時也邀請大家一起守護世界孩童光明璀璨的未來與希望。

「Charms for Change」計畫旨在為全球逾 1,000 萬名兒童與青少年爭取受教機會,並提供自我表達與未來求職等相關輔助。為迎接今年世界兒童日,Pandora邀請品牌大家庭近200位小朋友分享他們對未來的想像,畫作中的蠟筆、彩色蝴蝶和翅膀等元素,令人聯想到教育、創意與自由,也成了Pandora全新吊飾的靈感泉源。全新Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」以925銀材質與湛藍琺瑯勾勒出蠟筆外型,刷上亮眼的彩色琺瑯來詮釋蠟筆豐富多元的色彩,翅膀和蝴蝶點綴其上,最後再刻上Supporting Young Voices標語展現對全球孩童的支持。