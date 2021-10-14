快訊

過動孫病發吼叫不願上學 嬤情緒失控勒斃被依殺人罪羈押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戴Pandora獻愛！UNICEF聯合國兒童基金會限量版串飾

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Pandora推出Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」，聲援聯合國兒童基金會促進兒童福祉的工作。圖／Pandora提供
Pandora推出Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」，聲援聯合國兒童基金會促進兒童福祉的工作。圖／Pandora提供

丹麥國際品牌 Pandora以串飾風靡全球而知名，同時一直致力於促進全球弱勢兒童福祉，「Charms for Change」計畫希望透過一顆顆串飾帶來改變的力量。為迎接2021年11月20日世界兒童日的到來，長期與與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作的Pandora推出Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」，帶大家看見世界各地的孩子如何團結友愛、幫助彼此實現對未來的期望，同時也邀請大家一起守護世界孩童光明璀璨的未來與希望。

「Charms for Change」計畫旨在為全球逾 1,000 萬名兒童與青少年爭取受教機會，並提供自我表達與未來求職等相關輔助。為迎接今年世界兒童日，Pandora邀請品牌大家庭近200位小朋友分享他們對未來的想像，畫作中的蠟筆、彩色蝴蝶和翅膀等元素，令人聯想到教育、創意與自由，也成了Pandora全新吊飾的靈感泉源。全新Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」以925銀材質與湛藍琺瑯勾勒出蠟筆外型，刷上亮眼的彩色琺瑯來詮釋蠟筆豐富多元的色彩，翅膀和蝴蝶點綴其上，最後再刻上Supporting Young Voices標語展現對全球孩童的支持。

自即日起至2022年1月5日期間，每售出一顆Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」，Pandora將會捐出15歐元，支持聯合國兒童基金會促進兒童福祉的工作，確保每個孩子不只有生存的權利，還能展翅高飛。

Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」可當作項鍊鍊墜配戴。圖／Pandora提供
Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」可當作項鍊鍊墜配戴。圖／Pandora提供
Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」可當作項鍊鍊墜配戴。圖／Pandora提供
Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」可當作項鍊鍊墜配戴。圖／Pandora提供
Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」可當作手鍊配戴。圖／Pandora提供
Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」可當作手鍊配戴。圖／Pandora提供
Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」，2480元。圖／Pandora提供
Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」，2480元。圖／Pandora提供
Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」，2480元。圖／Pandora提供
Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」，2480元。圖／Pandora提供
Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」，2480元。圖／Pandora提供
Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」，2480元。圖／Pandora提供

夢想 聯合國 品牌

延伸閱讀

7-ELEVEN「萬聖糖果節」、Hello Kitty 3C系列預購開跑

台北健行親民選項+1！「劍南山步道」還能眺望陽明山的七星山

奧運空手道銅牌文姿云：只怕再也沒機會替自己勇敢一次

影／彰化十年一次黃蝶大爆發 城市美景在眼前

相關新聞

最時尚的耳骨夾！LV經典尖花綻放耳邊跟包包絕配

路易威登（Louis Vuitton）的Monogram無疑是時尚設計史上最廣為人知的經典。對稱四朵花瓣的尖花與圓花的設...

星際大戰到你家 Kross Studio上鍊盒「原力」滿點

生活太讓人疲倦，而逃離現實的科幻經典總是讓人津津樂道。瑞士新創品牌KROSS Studio近期二度與盧卡斯影業合作，從電...

戴Pandora獻愛！UNICEF聯合國兒童基金會限量版串飾

丹麥國際品牌 Pandora以串飾風靡全球而知名，同時一直致力於促進全球弱勢兒童福祉，「Charms for Chang...

昆士蘭不為人知的島嶼 好萊塢名人秘密度假勝地

疫情緩降，是否開始計畫從那裡開始你的新旅程？昆士蘭擁有許多讓人耳熟能詳的海島，比如位於聖靈群島的漢密爾頓島(Hamilt...

南科考古館二周年慶推主題系列活動 16、17日免費參觀

南科考古館慶祝開館2周年，推出「Let’s GO！考古同盟時代」主題系列活動，規畫館內互動遊戲闖關及館外美食市集、平埔樂...

嘻哈音浪結合雪莉桃紅 雪莉炸彈feat ØZI跨界聯名

全球知名威士忌品牌JOHNNIE WALKER攜手核彈級音樂人ØZI混搭重拍，靈感ALL IN，替黑牌12年雪莉桶風味威...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。