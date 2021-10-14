戴Pandora獻愛！UNICEF聯合國兒童基金會限量版串飾

丹麥國際品牌 Pandora以串飾風靡全球而知名，同時一直致力於促進全球弱勢兒童福祉，「Charms for Change」計畫希望透過一顆顆串飾帶來改變的力量。為迎接2021年11月20日世界兒童日的到來，長期與與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作的Pandora推出Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」，帶大家看見世界各地的孩子如何團結友愛、幫助彼此實現對未來的期望，同時也邀請大家一起守護世界孩童光明璀璨的未來與希望。

「Charms for Change」計畫旨在為全球逾 1,000 萬名兒童與青少年爭取受教機會，並提供自我表達與未來求職等相關輔助。為迎接今年世界兒童日，Pandora邀請品牌大家庭近200位小朋友分享他們對未來的想像，畫作中的蠟筆、彩色蝴蝶和翅膀等元素，令人聯想到教育、創意與自由，也成了Pandora全新吊飾的靈感泉源。全新Pandora for UNICEF「夢想未來蠟筆限量版吊飾」以925銀材質與湛藍琺瑯勾勒出蠟筆外型，刷上亮眼的彩色琺瑯來詮釋蠟筆豐富多元的色彩，翅膀和蝴蝶點綴其上，最後再刻上Supporting Young Voices標語展現對全球孩童的支持。