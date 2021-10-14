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最時尚的耳骨夾！LV經典尖花綻放耳邊跟包包絕配

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
路易威登Star Blossom系列珠寶於2021年推出6件新品。圖／路易威登提供
路易威登Star Blossom系列珠寶於2021年推出6件新品。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton）的Monogram無疑是時尚設計史上最廣為人知的經典。對稱四朵花瓣的尖花與圓花的設計更是啟發無數迷人創作的泉源。誕生於2018年的Star Blossom珠寶系列，重新演繹喬治威登在1896年設計的經典星形花卉設計，是對星形Monogram花卉圖案致敬的珍寶，今年秋季推出6款全新的作品，以白金或玫瑰金，搭配閃亮璀璨的鑽石細節，打造新穎美妙的日常珠寶。

Star Blossom珠寶系列是女性柔美的象徵。每一款新設計都聚焦品牌的經典花紋，銳利的星芒結合精緻的花卉，項鍊吊墜、耳環、手環以及戒指都是適合現代人日常配搭的幸運符，可以依照個人喜好單獨配戴或搭配其他珠寶使用。其中跟上近年來珠寶的趨勢，容易混搭的耳環成為搭配度最高的重點單品：白金打造的耳釘靈感源自品牌的旅行箱製造背景，以鑽石和玫瑰金打造的耳骨飾品，可以單邊或成對配戴，將Monogram花卉圖案迷人地貼合在耳朵輪廓。

Star Blossom白金鑲鑽吊墜，14萬8,000元。圖／路易威登提供
Star Blossom白金鑲鑽吊墜，14萬8,000元。圖／路易威登提供
Star Blossom白金鑲鑽手鍊，14萬3,000元。圖／路易威登提供
Star Blossom白金鑲鑽手鍊，14萬3,000元。圖／路易威登提供
Star Blossom白金鑲鑽項鍊，18萬9,000元。圖／路易威登提供
Star Blossom白金鑲鑽項鍊，18萬9,000元。圖／路易威登提供
Star Blossom白金鑲鑽耳針，98,500元。圖／路易威登提供
Star Blossom白金鑲鑽耳針，98,500元。圖／路易威登提供
Star Blossom粉紅金鑲鑽耳骨夾，30萬9,000元。圖／路易威登提供
Star Blossom粉紅金鑲鑽耳骨夾，30萬9,000元。圖／路易威登提供
路易威登Star Blossom系列珠寶於2021年推出6件新品。圖／路易威登提供
路易威登Star Blossom系列珠寶於2021年推出6件新品。圖／路易威登提供
Star Blossom白金鑲鑽戒指，16萬6,000元。圖／路易威登提供
Star Blossom白金鑲鑽戒指，16萬6,000元。圖／路易威登提供
路易威登Star Blossom系列珠寶於2021年推出6件新品。圖／路易威登提供
路易威登Star Blossom系列珠寶於2021年推出6件新品。圖／路易威登提供
路易威登Star Blossom系列珠寶於2021年推出6件新品。圖／路易威登提供
路易威登Star Blossom系列珠寶於2021年推出6件新品。圖／路易威登提供

珠寶 鑽石

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