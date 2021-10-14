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最時尚的耳骨夾！LV經典尖花綻放耳邊跟包包絕配
路易威登（Louis Vuitton）的Monogram無疑是時尚設計史上最廣為人知的經典。對稱四朵花瓣的尖花與圓花的設計更是啟發無數迷人創作的泉源。誕生於2018年的Star Blossom珠寶系列，重新演繹喬治威登在1896年設計的經典星形花卉設計，是對星形Monogram花卉圖案致敬的珍寶，今年秋季推出6款全新的作品，以白金或玫瑰金，搭配閃亮璀璨的鑽石細節，打造新穎美妙的日常珠寶。
Star Blossom珠寶系列是女性柔美的象徵。每一款新設計都聚焦品牌的經典花紋，銳利的星芒結合精緻的花卉，項鍊吊墜、耳環、手環以及戒指都是適合現代人日常配搭的幸運符，可以依照個人喜好單獨配戴或搭配其他珠寶使用。其中跟上近年來珠寶的趨勢，容易混搭的耳環成為搭配度最高的重點單品：白金打造的耳釘靈感源自品牌的旅行箱製造背景，以鑽石和玫瑰金打造的耳骨飾品，可以單邊或成對配戴，將Monogram花卉圖案迷人地貼合在耳朵輪廓。
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