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南科考古館二周年慶推主題系列活動 16、17日免費參觀

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南科考古館二周年慶推主題系列活動，16、17日免費參觀。記者周宗禎／翻攝
南科考古館二周年慶推主題系列活動，16、17日免費參觀。記者周宗禎／翻攝

南科考古館慶祝開館2周年，推出「Let’s GO！考古同盟時代」主題系列活動，規畫館內互動遊戲闖關及館外美食市集、平埔樂舞展演與國小音樂團體、小考古大任務戲劇表演、編織藤環工作坊，16、17日周休假日免費進館參觀與民眾同樂。

南科考古館表示，108年10月19日開館營運兩年來，民眾參觀走訪與體驗各式教育推廣活動、實驗工作坊，並藉館校合作、連結在地社區、串聯鄰近文化場館，服務不同客群，落實考古科普教育。今年館慶主題以「同盟」為概念，邀請民眾「共組聯盟，結合不同族群、館舍，一同到南科考古館交流，以考古夥伴之姿，迎向更多元的時代」。

10月16日安排平埔樂舞展演、光榮實小弦樂團、新市國小弦樂團、南科實小直笛團表演；17日有適合孩童參與的「小考古大任務」戲劇教育活動，帶孩子理解考古知識並學習尊重及傾聽不同文化的內涵。

館方表示，館慶特別邀請南瀛天文館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、樹谷生活科學館於館內設置有趣的闖關攤位，民眾化身考古特工，一起來完成聯盟館舍指派的機密任務，「只要完成集章規則，就可以把超值獎品帶回家」。館外有不同族群美食市集，民眾闖關之餘還可享用風味美食。

南科考古館指出，為提供民眾更專屬、優質及數位化服務，推出新的會員卡制度，「WOW卡」及「OH卡」，民眾成為考古館的會員即可享有更多超值優惠及服務，館慶兩天期間辦卡，將可參加挖挖樂抽獎，獎項豐富，歡迎大家相揪成為南科考古館的「盟友」。

更多館慶詳情，可至官網臉書專頁查詢最新消息(https://www.facebook.com/NMPArchaeology)

南科考古館二周年慶推主題系列活動，16、17日免費參觀。記者周宗禎／翻攝
南科考古館二周年慶推主題系列活動，16、17日免費參觀。記者周宗禎／翻攝
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