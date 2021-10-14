嘻哈音浪結合雪莉桃紅 雪莉炸彈feat ØZI跨界聯名
全球知名威士忌品牌JOHNNIE WALKER攜手核彈級音樂人ØZI混搭重拍，靈感ALL IN，替黑牌12年雪莉桶風味威士忌「雪莉炸彈」打造「SHERRYBOMB雪莉炸彈 X ØZI聯名限定版」。包裝設計靈感來自ØZI左手臂刺青，結合炫目雪莉桃紅與律動感十足的音波曲線，展現ØZI出眾的音樂才華與雪莉炸彈時尚潮味。
JOHNNIE WALKER雪莉炸彈自推出以來，受到時尚與潮流音樂人的喜愛，ØZI對雪莉炸彈威士忌的甜順風味印象深刻，絲滑柔順的口感、香甜的莓果與濃郁的巧克力尾韻讓ØZI品飲後久久無法忘懷。
在這次雪莉炸彈聯名設計之中，ØZI用左手臂內側意義非凡的刺青圖騰，詮釋自己的音樂理想，它同時也是藝名「ØZI」的由來，典出自雪萊詩作〈Ozymandias萬王之王〉的法老王。
ØZI希望自己的音樂像法老王一樣，透過各種不同的藝術型態流傳並影響世人；除此之外，ØZI將SHERRY BOMB字樣重新演繹，運用力量感十足的曲線致敬音樂感染力。
聯名設計瓶身包裝之外，ØZI大力推薦朋友聚會中自己獨創的「玩炸challenge」，以一烈酒杯 （shot杯）裝雪莉炸彈，把兩支餅乾棒架著烈酒杯放在裝七分滿蘇打水的high ball杯上，放下一顆曼陀珠後、敲桌面震斷餅乾，雪莉威士忌瞬間「玩炸」。
搭配上JOHNNIE WALKER今年強打派對必備「SHERRY BOMB嗨派魔輪組」，雪莉炸彈百變喝法，用最刺激緊張的輪盤，輕輕一轉，引爆派對最高潮。
ØZI首度跨界聯名的「SHERRYBOMB雪莉炸彈 X ØZI聯名限定版」，建議售價850元，限量全台菸酒專賣店販售中；派對不可或缺的熱場必備嗨派魔輪組含2個派對杯，凡於特定量販店及菸酒專賣店購買單支雪莉炸彈，極限量贈送「SHERRY BOMB嗨派魔輪組」。
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