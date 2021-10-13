傳承60年的味道！西門町「黔園川菜」熄燈

對於喜愛川菜的民眾而言，未來又少一間好選擇了。位於西門町商圈的「黔園川菜」，近日於官方臉書宣布，因種種考量，將決定出租、轉讓，不再重新開業，結束約60年的營業歲月。

歷史悠久的黔園川菜，店內供應有乾扁四季豆、麻婆豆腐、辣子雞丁、宮保雙丁等眾多家常菜色，獲得許多民眾青睞，乃是西門町知名餐廳之一，在GOOGLE上獲得超過500則評論，平均獲得4.0分。但是受到新冠肺炎疫情衝擊，自今年5月中旬就暫停營業至今，近日更發表聲明，表示經過種種因素與考量，老闆決定退休了。短時間未計劃重新開業，所以本餐廳考慮頂讓、出租，感謝大家長期以來的支持與照顧。

隨著停業消息一出，許多民眾都感到不捨，表示「好失望，一直只吃你這家」、「從小吃到大，好可惜」、「從我阿罵年代吃到現在的好味道」。