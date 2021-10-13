紅毯資優生賈靜雯、張孝全 賞Tiffany高級珠寶曝小撇步

Tiffany 2021 Jean Schlumberger高級珠寶展即日起至10月29日在師大美術館舉辦，之後將移師Tiffany台中大遠百專門店展出9天。這是Tiffany今年加入LVMH集團後於台灣舉辦的首個高級珠寶展，現場以充滿熱帶情調的花草與西班牙手工紙雕構成虛實交錯的熱鬧花園，總值逾20億的上百件作品中，有近30件出自傳奇藝術大師Jean Schlumberger之手，呈獻Tiffany傳承不朽的風格魅力。入圍今年金馬獎最佳女主角的賈靜雯與男神張孝全出席開展記者會，分別演繹珠寶詩人的華麗珠寶並分享紅毯穿搭秘訣。

●賈靜雯25歲入手Tiffany 張孝全也靠它定情

一直是紅毯資優生的賈靜雯說，身上配戴的Jean Schlumberger Thistle項鍊盛開精緻複雜的鑽石葉子及薊花，本身就很適合紅毯。「他是非常寫實的藝術家，將大自然的動物、海底的生物，還有美麗的花和葉子，以珠寶呈現戴到身上，顯得很奇幻，」她透露自己近期偏愛各種色調的綠色，收了綠色的腕表、包包、耳環等，這次也最喜歡手上的沙弗萊石戒指，寶石璀璨、戒台精緻。至於紅毯造型，她表示「適合自己的氣質很重要！」因此每次都會與造型師討論時加入自己的意見。賈靜雯也說自己與Tiffany結緣很早，在25歲時購入第一顆Tiffany鑽石，「女生都覺得能有一個小藍盒很美好，算是圓了自己的小夢。」

熱愛大海的張孝全，配戴了以藍寶石、沙弗萊石及鑽石打造的Sea Anemone海葵造型胸針，並表示，「男孩子出席典禮等正式場合，其實西裝或是禮服基本上大同小異，可能在材質上有些變化，怎樣可以凸顯個人風格甚至畫龍點睛？就是透過胸針、手環、戒指、項鍊這些珠寶」張孝全說，因為紅寶石是太太生日的誕生石，所以逛展時特別留意紅寶石的珠寶，也曾經送給太太過，不過都收著沒戴過，倒是兩人交往時送的Tiffany十字架，「永遠戴著！從來沒拿掉過。」

●珠寶詩人將高級珠寶化為藝術品

傳奇設計師Jean Schlumberger於1956年加入Tiffany，是20世紀最具天賦才華的藝術家之一，有「珠寶詩人」美譽，擅長將植物花朵、異域飛鳥和海洋生靈等大自然元素加上他的奇思妙想，透過貴重金屬和彩色寶石幻化為妙趣橫生的華美珠寶。獨具趣味與個人風格的作品，充滿生命力與詩情畫意，往年來台展出都受到台灣藏家的熱烈歡迎。

今年Tiffany特地以西班牙巴賽隆那的Wanda紙雕藝術打造展場，花卉與藤蔓交織，昆蟲停駐期間，向這位傳奇設計師的自然主義珠寶致敬。近30件的Jean Schlumberger珠寶遊走在擬真與幻想之間，猶如奇幻畫作，其中多件珠寶採用結合鉑金與黃金的雙金屬工藝製作，因金屬熔點不同，是看似不費力的高級優雅。傳奇美鑽展區展出品牌最引以為傲的優質鑽石，其中一枚以經典六爪鑲嵌烘托的一顆近億元10克拉鑽石，是全場單價最高的作品。