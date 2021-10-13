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慶祝百年的GUCCI詠嘆調 BALENCIAGA聯名系列即將開賣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
以GUCCI logo帆布打造的BALENCIAGA沙漏包。圖／GUCCI提供
以GUCCI logo帆布打造的BALENCIAGA沙漏包。圖／GUCCI提供

今年四月，GUCCI發表了「時尚詠嘆調（ARIA）」歡慶品牌誕生100周年，今天特別在台北舉行靜態展演，把所有設計依照風格與主題分成6大展區，將創辦人Guccio Gucci的職涯開端、Tom Ford時代到現任創意總監Alessandro Michele的創作特色濃縮整合，讓我們可以更清楚一覽GUCCI的歷史變革、經典元素和創新嘗試各種細節。

整個「時尚詠嘆調（ARIA）」系列依照設計主軸風格大致可以分為Tom Ford時代的性感魅力、GUCCI的馬術文化淵源、攜手BALENCIAGA的聯名系列、80年代的迪斯可文化、Savoy Hotel靈感和點題的時尚詠嘆調Aria。這些主題依序分別呈現了天鵝絨窄版西裝和蕾絲馬甲等中性又火辣的服飾、復刻GUCCI以馬術概念打造的典藏設計、與BALENCIAGA創意總監Demna Gvasalia互相詮釋彼此品牌特色的創作、濃郁高調的80舞廳風格以及Guccio Gucci當年在倫敦Savoy Hotel所見所聞延伸出的上流人士衣著風設計，最後以一席瑪麗蓮夢露在《紳士愛美人》中的造型啟發的金色百摺裙羽毛裝飾禮服壓軸，搭配心臟造型的鑽飾晚宴包，彰顯Alessandro Michele的浪漫與奇想。

其中備受熱議的當然就屬攜手BALENCIAGA的聯名系列，Alessandro Michele說：「我擄獲了Demna Gvasalia的叛逆嚴謹。」他和Demna Gvasalia重新詮釋各自的品牌，可以見到BALENCIAGA標誌性的巴斯克線條西裝換上GUCCI經典印花，也可以看到GUCCI的馬銜鍊1955 Horsebit包上印滿了BALENCIAGA的logo。此外，竹節元素不斷被重新組裝，打造出配色明亮的迷你款和新一代人氣包款Diana等。當然，100周年特別系列商品也是本季的另一重點之一。

總之，「時尚詠嘆調（ARIA）」系列不只是可以視為GUCCI 100年來的風格統整，也是Alessandro Michele腦中的「駭客實驗室」，充滿了入侵和變形，「我以反叛之舉向傳承致以尊崇之意，因生生不息的應許只有通過不斷的進化才能更新。」Alessandro Michele如此說著。

Guccio Gucci當年曾在倫敦Savoy Hotel工作，上流人士的著裝給予他許多創作靈感。圖／GUCCI提供
Guccio Gucci當年曾在倫敦Savoy Hotel工作，上流人士的著裝給予他許多創作靈感。圖／GUCCI提供
BALENCIAGA標誌性的巴斯克線條西裝換上GUCCI經典印花。圖／GUCCI提供
BALENCIAGA標誌性的巴斯克線條西裝換上GUCCI經典印花。圖／GUCCI提供
Guccio Gucci當年曾在倫敦Savoy Hotel工作，上流人士的著裝給予他許多創作靈感。圖／GUCCI提供
Guccio Gucci當年曾在倫敦Savoy Hotel工作，上流人士的著裝給予他許多創作靈感。圖／GUCCI提供
Tom Ford時代運用許多蕾絲元素。圖／GUCCI提供
Tom Ford時代運用許多蕾絲元素。圖／GUCCI提供
心臟造型的鑽飾晚宴包，彰顯Alessandro Michele的浪漫與奇想。記者／吳曉涵攝影
心臟造型的鑽飾晚宴包，彰顯Alessandro Michele的浪漫與奇想。記者／吳曉涵攝影
復刻典藏資料庫的服飾。圖／GUCCI提供
復刻典藏資料庫的服飾。圖／GUCCI提供
復刻Tom Ford時代創造的經典天鵝絨西裝、襯衫。圖／GUCCI提供
復刻Tom Ford時代創造的經典天鵝絨西裝、襯衫。圖／GUCCI提供
瑪麗蓮夢露在《紳士愛美人》中的造型啟發的金色百摺裙羽毛裝飾禮服，心臟造型的鑽飾晚宴包，彰顯Alessandro Michele的浪漫與奇想。圖／GUCCI提供
瑪麗蓮夢露在《紳士愛美人》中的造型啟發的金色百摺裙羽毛裝飾禮服，心臟造型的鑽飾晚宴包，彰顯Alessandro Michele的浪漫與奇想。圖／GUCCI提供
Tom Ford時代運用許多蕾絲元素。圖／GUCCI提供
Tom Ford時代運用許多蕾絲元素。圖／GUCCI提供
許多服飾復刻自GUCCI典藏資料庫。圖／GUCCI提供
許多服飾復刻自GUCCI典藏資料庫。圖／GUCCI提供
瑪麗蓮夢露在《紳士愛美人》中的造型啟發的金色百摺裙羽毛裝飾禮服，心臟造型的鑽飾晚宴包，彰顯Alessandro Michele的浪漫與奇想。圖／GUCCI提供
瑪麗蓮夢露在《紳士愛美人》中的造型啟發的金色百摺裙羽毛裝飾禮服，心臟造型的鑽飾晚宴包，彰顯Alessandro Michele的浪漫與奇想。圖／GUCCI提供
100周年特別系列商品。圖／GUCCI提供
100周年特別系列商品。圖／GUCCI提供
蕾絲、華麗羽毛和高調亮片裙，展現Tom Ford時代的性感魅力。圖／GUCCI提供
蕾絲、華麗羽毛和高調亮片裙，展現Tom Ford時代的性感魅力。圖／GUCCI提供
GUCCI「時尚詠嘆調（ARIA）」特別在台北舉行靜態展演，把所有設計依照風格與主題分成6大展區。記者／吳曉涵攝影
GUCCI「時尚詠嘆調（ARIA）」特別在台北舉行靜態展演，把所有設計依照風格與主題分成6大展區。記者／吳曉涵攝影
復刻Tom Ford時代創造的經典天鵝絨西裝。圖／GUCCI提供
復刻Tom Ford時代創造的經典天鵝絨西裝。圖／GUCCI提供
攜手BALENCIAGA的聯名系列，Alessandro Michele和Demna Gvasalia重新詮釋各自的品牌。圖／GUCCI提供
攜手BALENCIAGA的聯名系列，Alessandro Michele和Demna Gvasalia重新詮釋各自的品牌。圖／GUCCI提供
BALENCIAGA標誌性的巴斯克線條西裝配上GUCCI logo。圖／GUCCI提供
BALENCIAGA標誌性的巴斯克線條西裝配上GUCCI logo。圖／GUCCI提供
呈現GUCCI的馬術文化淵源。圖／GUCCI提供
呈現GUCCI的馬術文化淵源。圖／GUCCI提供
充滿80年代迪斯可風格的設計。圖／GUCCI提供
充滿80年代迪斯可風格的設計。圖／GUCCI提供
GUCCI「時尚詠嘆調（ARIA）」特別在台北舉行靜態展演，把所有設計依照風格與主題分成6大展區。圖／GUCCI提供
GUCCI「時尚詠嘆調（ARIA）」特別在台北舉行靜態展演，把所有設計依照風格與主題分成6大展區。圖／GUCCI提供
BALENCIAGA標誌性的巴斯克線條西裝印上GUCCI與BALENCIAGA logo。圖／GUCCI提供
BALENCIAGA標誌性的巴斯克線條西裝印上GUCCI與BALENCIAGA logo。圖／GUCCI提供
GUCCI Jackie 1961印著BALENCIAGA logo。圖／GUCCI提供
GUCCI Jackie 1961印著BALENCIAGA logo。圖／GUCCI提供
竹節元素不斷被重新組裝，打造出配色明亮的迷你款。記者／吳曉涵攝影
竹節元素不斷被重新組裝，打造出配色明亮的迷你款。記者／吳曉涵攝影

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