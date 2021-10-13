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共軍容易搶灘成功？專家：這個地方將成戰略要角

這是龐德女郎穿搭風格！貝拉哈蒂德秀腹肌、美臀 泳池畔的奢華生活好誘人

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
貝拉哈蒂德演繹MICHAEL KORS x 007短版黑色T恤，3,500元。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德演繹MICHAEL KORS x 007短版黑色T恤，3,500元。圖／MICHAEL KORS提供

作為53歲的英國男演員丹尼爾克雷格（Daniel Craig）的卸任007電影，甫上映的《007 生死交戰（No Time to Die）》上映後票房、口碑皆佳，而美國輕奢品牌也推出全球獨家限量系列，由貝拉哈蒂德（Bella Hadid）詮釋泳裝系列，她以絕佳身材和臉部輪廓展現性感特務的風格，長袖泳裝更是有著復古迷人的剪裁，背後泳裝照更顯出相當誘人的美臀線條，堪稱是龐德女郎風格穿搭。

貝拉哈蒂德的黑色泳裝，來自「MICHAEL KORS x 007」限量膠囊系列，這也是品牌首度與007系列電影推出合作；源於電影的性質，融入奢華、冒險精神，因此007膠囊系列的細節，都採用全新的黑、金色系品牌Logo印花，也呼應電影片頭的雋永黑、金色字體，共推出8件單品。

除了性感的無袖、長袖泳裝，旅行包款系列則是呼應007主角詹姆士龐德的機動生活，隨時都需要出門遠行的人設，以Bond Signature手提袋、Slater背包、Slater斜跨包和SoHo單肩包作為呈現，營造奢華美式旅行風。《007生死交戰》作為007系列的第25部電影，自有其歲月經典之感，MICHAEL KORS也以旗下最頂級的Collection系列（MKC）中的Bancroft手袋為主角，推出全球限量的007款式，以上等柔潤的小牛皮製作，運用優雅線條詮釋電影裡的當代英倫風情，打造Bond Bancroft肩背包、Bond Carryover手提包及Bond Duffel旅行袋共3款，每款包袋內皆附有MKC X 007限量標誌金屬牌或是皮革吊飾的字樣，電影中飾演Moneypenny一角的英國女演員Naomie Harris，也詮釋了Bond Bancroft包款，展現她的都會冒險旅程。

MKC x 007米白色行李袋，62,400元。圖／MICHAEL KORS提供
MKC x 007米白色行李袋，62,400元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS x 007黑色老花後背包，18,300元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS x 007黑色老花後背包，18,300元。圖／MICHAEL KORS提供
英國女演員Naomie Harris也詮釋了MKC x 007系列的Bond Bancroft色提包，56,000元。圖／MICHAEL KORS提供
英國女演員Naomie Harris也詮釋了MKC x 007系列的Bond Bancroft色提包，56,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS x 007無袖開衩連身泳衣，7,100元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS x 007無袖開衩連身泳衣，7,100元。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德詮釋MICHAEL KORS x 007長袖開衩連身泳衣8,700元、黑色老花托特包16,800元。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德詮釋MICHAEL KORS x 007長袖開衩連身泳衣8,700元、黑色老花托特包16,800元。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德身穿MICHAEL KORS x 007長袖開衩連身泳衣，8,700元。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德身穿MICHAEL KORS x 007長袖開衩連身泳衣，8,700元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS x 007 Soho黑色老花鉚釘飾鍊帶包，21,900元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS x 007 Soho黑色老花鉚釘飾鍊帶包，21,900元。圖／MICHAEL KORS提供

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