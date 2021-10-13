這是龐德女郎穿搭風格！貝拉哈蒂德秀腹肌、美臀 泳池畔的奢華生活好誘人
作為53歲的英國男演員丹尼爾克雷格（Daniel Craig）的卸任007電影，甫上映的《007 生死交戰（No Time to Die）》上映後票房、口碑皆佳，而美國輕奢品牌也推出全球獨家限量系列，由貝拉哈蒂德（Bella Hadid）詮釋泳裝系列，她以絕佳身材和臉部輪廓展現性感特務的風格，長袖泳裝更是有著復古迷人的剪裁，背後泳裝照更顯出相當誘人的美臀線條，堪稱是龐德女郎風格穿搭。
貝拉哈蒂德的黑色泳裝，來自「MICHAEL KORS x 007」限量膠囊系列，這也是品牌首度與007系列電影推出合作；源於電影的性質，融入奢華、冒險精神，因此007膠囊系列的細節，都採用全新的黑、金色系品牌Logo印花，也呼應電影片頭的雋永黑、金色字體，共推出8件單品。
除了性感的無袖、長袖泳裝，旅行包款系列則是呼應007主角詹姆士龐德的機動生活，隨時都需要出門遠行的人設，以Bond Signature手提袋、Slater背包、Slater斜跨包和SoHo單肩包作為呈現，營造奢華美式旅行風。《007生死交戰》作為007系列的第25部電影，自有其歲月經典之感，MICHAEL KORS也以旗下最頂級的Collection系列（MKC）中的Bancroft手袋為主角，推出全球限量的007款式，以上等柔潤的小牛皮製作，運用優雅線條詮釋電影裡的當代英倫風情，打造Bond Bancroft肩背包、Bond Carryover手提包及Bond Duffel旅行袋共3款，每款包袋內皆附有MKC X 007限量標誌金屬牌或是皮革吊飾的字樣，電影中飾演Moneypenny一角的英國女演員Naomie Harris，也詮釋了Bond Bancroft包款，展現她的都會冒險旅程。
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