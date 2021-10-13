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Amazfit推三款智慧手表！預購送健康血氧心率運動手環

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Amazfit GTS 3搭載現代化的方形1.75吋超HD AMOLED 341 ppi螢幕。圖／Amazfit提供
Amazfit GTS 3搭載現代化的方形1.75吋超HD AMOLED 341 ppi螢幕。圖／Amazfit提供

智慧穿戴裝置品牌Amazfit全球同步推出3款全新智慧手表：GTR 3 Pro、GTR 3與GTS 3，以全新形象識別與品牌精神「Up Your Game」，鼓勵消費者大膽自由表達對生活的熱情與積極，並搭載一系列強大的健康與運動功能。Amazfit GT3系列新品即日起至10月18日於官網及指定通路開放預購，預購就送Amazfit Band 5健康血氧心率智能運動手環一支，10月19日起將全面上市。

Amazfit的3款全新智慧手表延續Zepp OS系統擁有的輕盈、流暢、實用三大特性，搭配創新的健康、運動與生活功能，透過直覺且功能強大的使用介面設計，讓使用者能充分發揮潛能、享受正面積極的生活。此外，Amazfit智慧手表能搭配Android與iOS裝置使用，可連結Apple Health或Google Fit等熱門健康平台，並可同步個人健康資料；另透過Strava、Relive、Runkeeper與TrainingPeaks等，能同步並分享運動資料 ; Zepp OS系統也搭載眾多全方位健康與運動分析資訊，幫助設定及達成目標。

Amazfit GT3系列可透過150多種生動的表盤及對應的隨選螢幕自訂外觀，並具備四合一輕鬆測量健康指標，內建6個PD（光電二極體）BioTrackerTM PPG 3.0，只要點一下就能在45秒內測量心率、血氧、壓力和呼吸頻率，同時可全天候監控心率；支援先進睡眠追蹤功能，可監控淺層、深層與REM睡眠階段，以及夜間清醒時間、日間超過20分鐘以上的小睡、甚至可監控睡眠呼吸品質。另外還有貼心的女性月經週期進階追蹤功能。

Amazfit GTR 3 Pro是Amazfit全新系列時尚穿戴裝置的頂級產品，配備1.45吋331 ppi AMOLED超HD顯示幕，大尺寸圓形螢幕具備高更新率、支援流暢零延遲的互動操作，高達70.6%的螢幕機身呈現大器風範；經典數位表冠則能輕鬆瀏覽和選擇多種功能和運動模式效能，在指尖轉動表冠時也能感受到觸覺回饋；450 mAh電池單次充電即可享有最多12天的電池續航力，內建2.3GB記憶體可儲存多達470首歌曲，還能透過Bluetooth遠端藍牙與智慧手機連線免持接聽通話，。

Amazfit GTR3使用輕巧、耐用的航空級鋁合金打造，搭配精緻的數位旋轉式表冠，無邊框設計與弧面玻璃螢幕流暢結合，讓畫面感覺更加融合；搭載1.39吋AMOLED HD顯示幕、450 mAh電池，電池續航力最長可達21天。

專為運動打造的Amazfit GTS 3搭載現代化的方形1.75吋超HD AMOLED 341 ppi螢幕，是市面上最纖薄、輕巧的智慧手表之一，螢幕機身比仍達72.4%。

Amazfit GTR 3、GTS 3定價5,695元起；Amazfit GTR 3 Pro定價6,995元起。

Amazfit GTR 3 Pro專為想發揮自我潛能人士而打造。圖／Amazfit提供
Amazfit GTR 3 Pro專為想發揮自我潛能人士而打造。圖／Amazfit提供
Amazfit GTS 3，定價5,695元起。圖／Amazfit提供
Amazfit GTS 3，定價5,695元起。圖／Amazfit提供
Amazfit GTR 3 Pro，定價6,995元起。圖／Amazfit提供
Amazfit GTR 3 Pro，定價6,995元起。圖／Amazfit提供
Amazfit GTR 3具有耐用設計，適合愛好運動人士。圖／Amazfit提供
Amazfit GTR 3具有耐用設計，適合愛好運動人士。圖／Amazfit提供
Amazfit GTR 3，定價5,695元起。圖／Amazfit提供
Amazfit GTR 3，定價5,695元起。圖／Amazfit提供

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