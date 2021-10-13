又Man又閃亮？范少勳戴伯爵鏤空超薄表 貴氣秀臂肌

新生代男演員范少勳近年話題不斷，除了演出電影「下半場」走紅，范少勳近期也以電視實境節目「阮三個」獲得不錯好評。近日范少勳出席電視劇「四樓的天堂」記者會，除了略帶中性的打扮帶來不同印象，手上的PIAGET鏤空手表更和肌肉線條相應襯，展現精緻與粗獷的力與美。

范少勳除了在「四樓的天堂」中與黃秋生、謝盈萱同台飆戲，先前釋出的精彩片段已在網路有不俗口碑。而他在出席電視劇發表記者會時，則以無袖背心搭配白襯衫為造型，同時搭配了鏤空超薄精鋼腕表、18K白金鑽石戒指與耳環，展現略帶陰柔的中性優雅氣息，而范少勳無意間展現的手臂肌肉健美線條，正好和縮微在方寸之前的伯爵（PIAGET）Polo系列鏤空腕表，一陽剛一纖細，一為展露、一為鏤空，對比成趣。

Polo系列腕表原本是為馬術運動而發明，表殼、表面揉和正圓和枕型的兩種線條，大玩視覺戲法。新款伯爵藍鏤空超薄精鋼腕表，則巧妙將機芯鏤空，並在機芯零件電鍍上優雅的「伯爵藍」色，散發冷冽、斯文印象，1200S1自動上鍊機芯還可正反欣賞，一窺藍色表層下的灰色與銀色零件，訂價約89萬5,000元，另外范少勳再於手表外選用了伯爵的Possession珠寶耳環與戒指，閃亮、貴氣。