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華淨醫材 X《伊藤潤二驚選集》醫療口罩　萬聖節搞怪必備

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
華淨醫材 X 《伊藤潤二驚選集》醫療口罩－雙一款，PChome 24h購物將於10月14日中午12點開賣，每盒10片裝售價199元。圖／PChome 24h購物提供
華淨醫材 X 《伊藤潤二驚選集》醫療口罩－雙一款，PChome 24h購物將於10月14日中午12點開賣，每盒10片裝售價199元。圖／PChome 24h購物提供

搞怪有理的萬聖節即將到來，華淨醫材即將在萬聖節前夕推出《伊藤潤二驚選集》醫療口罩，為萬聖節裝扮加分！日本著名的恐怖漫畫家伊藤潤二從第一部出道作「富江」出版至今，創作過無數個令人毛骨悚然的故事，除了最受喜愛的「富江」系列之外，「無街之城市」、「人頭氣球」、「雙一」、「至死不渝的愛」等名作也廣受粉絲愛戴；1998年伊藤潤二在小學館《Big Comic Spirits》連載「漩渦」，之後也陸續發表「魚」、「潰談」等獨特的作品，並於2017年迎向漫畫生涯30周年。

華淨醫材新推出的《伊藤潤二驚選集》醫療口罩共有3種款式，分別為「富江畫家款」、「血玉樹款」、「雙一款」。「富江畫家款」以紫色漸層為底，堆滿富江人頭模型為圖樣，陰沉中又帶點柔美的感覺。在伊藤潤二的作品描繪中，富江是世界上最美的女性。男人們因為她的魅力而走向滅亡，為了得到她的男性最後往往被殘殺，而富江即使被絞成碎肉或被燒毀，不死之身最終仍能復活。

「雙一款」是以雙一含著鐵釘撩牙大嘴為設計主軸，詭異小學生雙一的口頭禪是「讓你見識什麼叫恐怖」，每天都愛找他人發洩惡意，透過稻草人對人施咒，但往往思慮不夠仔細，最後倒楣的都是自己。

「血玉樹款」口罩是以伊藤潤二驚選集故事中的「血玉樹」為設計主軸，口罩設計以暗橘色襯底，低調呈現恐怖的氛圍。「血玉樹」故事敘述在山上發生車禍的安西和加奈決定尋求幫助，在路上他們被令人毛骨悚然的孩子襲擊，逃離的兩人找到了一個村莊，到處都是紅色的污漬，村莊裡住著一個青年，但青年說出關於一個女人的記憶：「她是一個孤獨的女人，覺得每個人都在避開自己。即使是她體內的血也想逃走。」

華淨醫材《伊藤潤二驚選集》醫療口罩將於10月14日中午12點於PChome 24h購物正式開賣，每盒10片裝售價199元，於PChome官方facebook指定貼文留言還可參加抽獎。

華淨醫材 X 《伊藤潤二驚選集》醫療口罩－富江畫家款，PChome 24h購物將於10月14日中午12點開賣，每盒10片裝售價199元。圖／PChome 24h購物提供
華淨醫材 X 《伊藤潤二驚選集》醫療口罩－富江畫家款，PChome 24h購物將於10月14日中午12點開賣，每盒10片裝售價199元。圖／PChome 24h購物提供
華淨醫材 X 《伊藤潤二驚選集》醫療口罩－雙一款，PChome 24h購物將於10月14日中午12點開賣，每盒10片裝售價199元。圖／PChome 24h購物提供
華淨醫材 X 《伊藤潤二驚選集》醫療口罩－雙一款，PChome 24h購物將於10月14日中午12點開賣，每盒10片裝售價199元。圖／PChome 24h購物提供
華淨醫材 X 《伊藤潤二驚選集》醫療口罩－富江畫家款，PChome 24h購物將於10月14日中午12點開賣，每盒10片裝售價199元。圖／PChome 24h購物提供
華淨醫材 X 《伊藤潤二驚選集》醫療口罩－富江畫家款，PChome 24h購物將於10月14日中午12點開賣，每盒10片裝售價199元。圖／PChome 24h購物提供
華淨醫材 X 《伊藤潤二驚選集》醫療口罩將於10月14日中午12點於PChome 24h購物正式開賣，讓萬聖節裝扮防疫不打折。圖／PChome 24h購物提供
華淨醫材 X 《伊藤潤二驚選集》醫療口罩將於10月14日中午12點於PChome 24h購物正式開賣，讓萬聖節裝扮防疫不打折。圖／PChome 24h購物提供
華淨醫材 X 《伊藤潤二驚選集》醫療口罩－血玉樹款，PChome 24h購物將於10月14日中午12點開賣，每盒10片裝售價199元。圖／PChome 24h購物提供
華淨醫材 X 《伊藤潤二驚選集》醫療口罩－血玉樹款，PChome 24h購物將於10月14日中午12點開賣，每盒10片裝售價199元。圖／PChome 24h購物提供
華淨醫材 X 《伊藤潤二驚選集》醫療口罩－血玉樹款，PChome 24h購物將於10月14日中午12點開賣，每盒10片裝售價199元。圖／PChome 24h購物提供
華淨醫材 X 《伊藤潤二驚選集》醫療口罩－血玉樹款，PChome 24h購物將於10月14日中午12點開賣，每盒10片裝售價199元。圖／PChome 24h購物提供

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