500案內所／5位插畫家微型市集 推現場繪製、限量新作

每期依照主題邀請各路插畫家繪製封面，向來是質感刊物《500輯》的重點特色之一，大受讀者喜愛。由《500輯》開設的期間限定快閃店「500案內所」，10月16日、17日共將邀請5位知名插畫家到場舉辦微型市集，包括「小高潮色計事務所」色長、「zitostudio工作室」許匡匡、「WHOSMiNG」、「卡牌藝術家」Sophia Ji、「YUMI YOU SLOW STUDIO慢游室 」的Yumi等齊聚一堂，除了帶來豐富的插畫創作周邊商品讓粉絲一網打盡，更有現場繪製、限量新作等，不容錯過！

「小高潮色計事務所」主理人色長，2018年從澳洲打工度假結束後返鄉成立設計工作室，提供一條龍全套設計服務，同時也環島擺攤，販售獨立製作的刊物和療慾身腥靈的腥品，創作主題以旅行、動物、情慾為主。10月16日一日限定於「500案內所」出攤，現場將有「小高潮共和國在台協會」的「申辦護照」活動， 單買護照200元，額外加200元還能繪製大頭照。

10月17日一日限定出攤的「WHOSMiNG」是由台灣插畫家、設計師MiNG成立的個人品牌，作品以設計、插畫及手寫字被大眾所認識，擅長以極簡生動的線條、帶著幽默的插畫筆觸，勾勒生活中對人事物的細微觀察；每到一間咖啡店，就在店內外帶紙杯上畫下咖啡師模樣的 #mingscups 系列作品，結合攝影、文字與插畫創作，在全球咖啡界廣受好評，這個還在持續進行中的創作行為，累積至今已畫了超過300個杯子、20多個城市。「500案內所」現場將有「WHOSMiNG」的插畫創作商品大集合，少數品項即將絕版，是掃貨收藏的好機會，另外還有特別為「500案內所」準備的小驚喜。

「500案內所」插畫家微型市集另外還邀請到「卡牌藝術家」Sophia Ji，擅長以自身對於奇幻和神秘的情感經歷來繪製插畫，顏色、質感和視覺語彙為主要創作元素，並使用網點和砂礫質感來增加深度，曾獲日本國際插畫大獎、3x3美國插畫大獎、桃園國際插畫大獎。在「500案內所」Sophia Ji將帶來香氛卡牌占卜，現場會準備5種香味試聞，再選出一種味道，贈送出尚未發表的5張以香氛為發想的插畫。

「zitostudio工作室」許匡匡於倫敦插畫研究所畢業後開始從事繪本與藝術創作，圖像風格以簡潔線條與不同色調的藍，刻畫角色情緒為特色，獨特而帶有溫暖氣息。2020年於Link Lion舉辦個人藝術展覽，並以繪本《小熊在哪裡？》獲得金鼎獎肯定，同年也嘗試跨界立體玩具領域，推出「蘑菇光子Mushroom Mitsuco」作品，更公開了「光子Mitsuco」概念創作，令各界驚艷。今年獲得小王子官方授權，跨界推出大象盒紙膠帶與2款星星藏書票，於本次「500案內所」插畫家微型市集熱騰騰推出，值得收藏。

「YUMI YOU SLOW STUDIO慢游室」擅長在人與動物間的情感與故事中搜尋靈感，創造可愛帶點幽默的插畫圖像。在「500案內所」將依據各種動物的特徵跟習性來畫牠們對報刊的反應，製作成胸章或開瓶器放在扭蛋機裡。

●500案內所／插畫家微型市集 日期：10月16日、10月17日 ●500案內所｜期間限定店 時間：即日起～11月14日；每周四至周一11:00～17:00 地址：台北市士林區福林路203號

「卡牌藝術家」Sophia Ji擅長描繪充滿虛幻的圖像，並使用網點和砂礫質感來增加圖面的深度。圖／Sophia Ji提供

10月17日於「500案內所」一日限定出攤的「WHOSMiNG」，現場將有插畫創作商品大集合，少數品項即將絕版，是一網打盡珍藏的好機會。圖／WHOSMiNG提供

「卡牌藝術家」Sophia Ji將於「500案內所」插畫家微型市集現場帶來香氛卡牌占卜。圖／Sophia Ji提供

「zitostudio工作室」許匡匡將於「500案內所」插畫家微型市集推出小王子官方授權的大象盒紙膠帶。圖／zitostudio工作室許匡匡提供

10月17日於「500案內所」一日限定出攤的「WHOSMiNG」，現場將有插畫創作商品大集合，少數品項即將絕版，是一網打盡珍藏的好機會。圖／WHOSMiNG提供

「zitostudio工作室」許匡匡將於「500案內所」插畫家微型市集推出小王子官方授權大象盒紙膠帶與2款星星藏書票。圖／zitostudio工作室許匡匡提供

「YUMI YOU SLOW STUDIO慢游室」擅長在人與動物間的情感與故事中搜尋靈感，創造可愛帶點幽默的插畫圖像。圖／YUMI YOU SLOW STUDIO慢游室提供

「小高潮色計事務所」主理人色長10月16日一日限定於「500案內所」出攤。圖／小高潮色計事務所提供

「YUMI YOU SLOW STUDIO慢游室」擅長在人與動物間的情感與故事中搜尋靈感，創造可愛帶點幽默的插畫圖像。圖／YUMI YOU SLOW STUDIO慢游室提供