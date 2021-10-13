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500案內所／5位插畫家微型市集 推現場繪製、限量新作

聯合報 / 記者陳立儀／台北即時報導
10月16日「500案內所」現場將有「小高潮共和國在台協會」的「申辦護照」活動， 單買護照200元， 額外加200元還能繪製大頭照。圖／小高潮色計事務所提供
10月16日「500案內所」現場將有「小高潮共和國在台協會」的「申辦護照」活動， 單買護照200元， 額外加200元還能繪製大頭照。圖／小高潮色計事務所提供

每期依照主題邀請各路插畫家繪製封面，向來是質感刊物《500輯》的重點特色之一，大受讀者喜愛。由《500輯》開設的期間限定快閃店「500案內所」，10月16日、17日共將邀請5位知名插畫家到場舉辦微型市集，包括「小高潮色計事務所」色長、「zitostudio工作室」許匡匡、「WHOSMiNG」、「卡牌藝術家」Sophia Ji、「YUMI YOU SLOW STUDIO慢游室 」的Yumi等齊聚一堂，除了帶來豐富的插畫創作周邊商品讓粉絲一網打盡，更有現場繪製、限量新作等，不容錯過！

「小高潮色計事務所」主理人色長，2018年從澳洲打工度假結束後返鄉成立設計工作室，提供一條龍全套設計服務，同時也環島擺攤，販售獨立製作的刊物和療慾身腥靈的腥品，創作主題以旅行、動物、情慾為主。10月16日一日限定於「500案內所」出攤，現場將有「小高潮共和國在台協會」的「申辦護照」活動， 單買護照200元，額外加200元還能繪製大頭照。

10月17日一日限定出攤的「WHOSMiNG」是由台灣插畫家、設計師MiNG成立的個人品牌，作品以設計、插畫及手寫字被大眾所認識，擅長以極簡生動的線條、帶著幽默的插畫筆觸，勾勒生活中對人事物的細微觀察；每到一間咖啡店，就在店內外帶紙杯上畫下咖啡師模樣的 #mingscups 系列作品，結合攝影、文字與插畫創作，在全球咖啡界廣受好評，這個還在持續進行中的創作行為，累積至今已畫了超過300個杯子、20多個城市。「500案內所」現場將有「WHOSMiNG」的插畫創作商品大集合，少數品項即將絕版，是掃貨收藏的好機會，另外還有特別為「500案內所」準備的小驚喜。

「500案內所」插畫家微型市集另外還邀請到「卡牌藝術家」Sophia Ji，擅長以自身對於奇幻和神秘的情感經歷來繪製插畫，顏色、質感和視覺語彙為主要創作元素，並使用網點和砂礫質感來增加深度，曾獲日本國際插畫大獎、3x3美國插畫大獎、桃園國際插畫大獎。在「500案內所」Sophia Ji將帶來香氛卡牌占卜，現場會準備5種香味試聞，再選出一種味道，贈送出尚未發表的5張以香氛為發想的插畫。

「zitostudio工作室」許匡匡於倫敦插畫研究所畢業後開始從事繪本與藝術創作，圖像風格以簡潔線條與不同色調的藍，刻畫角色情緒為特色，獨特而帶有溫暖氣息。2020年於Link Lion舉辦個人藝術展覽，並以繪本《小熊在哪裡？》獲得金鼎獎肯定，同年也嘗試跨界立體玩具領域，推出「蘑菇光子Mushroom Mitsuco」作品，更公開了「光子Mitsuco」概念創作，令各界驚艷。今年獲得小王子官方授權，跨界推出大象盒紙膠帶與2款星星藏書票，於本次「500案內所」插畫家微型市集熱騰騰推出，值得收藏。

「YUMI YOU SLOW STUDIO慢游室」擅長在人與動物間的情感與故事中搜尋靈感，創造可愛帶點幽默的插畫圖像。在「500案內所」將依據各種動物的特徵跟習性來畫牠們對報刊的反應，製作成胸章或開瓶器放在扭蛋機裡。

●500案內所／插畫家微型市集

日期：10月16日、10月17日

●500案內所｜期間限定店

時間：即日起～11月14日；每周四至周一11:00～17:00

地址：台北市士林區福林路203號

「卡牌藝術家」Sophia Ji擅長描繪充滿虛幻的圖像，並使用網點和砂礫質感來增加圖面的深度。圖／Sophia Ji提供
「卡牌藝術家」Sophia Ji擅長描繪充滿虛幻的圖像，並使用網點和砂礫質感來增加圖面的深度。圖／Sophia Ji提供
10月17日於「500案內所」一日限定出攤的「WHOSMiNG」，現場將有插畫創作商品大集合，少數品項即將絕版，是一網打盡珍藏的好機會。圖／WHOSMiNG提供
10月17日於「500案內所」一日限定出攤的「WHOSMiNG」，現場將有插畫創作商品大集合，少數品項即將絕版，是一網打盡珍藏的好機會。圖／WHOSMiNG提供
「卡牌藝術家」Sophia Ji將於「500案內所」插畫家微型市集現場帶來香氛卡牌占卜。圖／Sophia Ji提供
「卡牌藝術家」Sophia Ji將於「500案內所」插畫家微型市集現場帶來香氛卡牌占卜。圖／Sophia Ji提供
「zitostudio工作室」許匡匡將於「500案內所」插畫家微型市集推出小王子官方授權的大象盒紙膠帶。圖／zitostudio工作室許匡匡提供
「zitostudio工作室」許匡匡將於「500案內所」插畫家微型市集推出小王子官方授權的大象盒紙膠帶。圖／zitostudio工作室許匡匡提供
10月17日於「500案內所」一日限定出攤的「WHOSMiNG」，現場將有插畫創作商品大集合，少數品項即將絕版，是一網打盡珍藏的好機會。圖／WHOSMiNG提供
10月17日於「500案內所」一日限定出攤的「WHOSMiNG」，現場將有插畫創作商品大集合，少數品項即將絕版，是一網打盡珍藏的好機會。圖／WHOSMiNG提供
「zitostudio工作室」許匡匡將於「500案內所」插畫家微型市集推出小王子官方授權大象盒紙膠帶與2款星星藏書票。圖／zitostudio工作室許匡匡提供
「zitostudio工作室」許匡匡將於「500案內所」插畫家微型市集推出小王子官方授權大象盒紙膠帶與2款星星藏書票。圖／zitostudio工作室許匡匡提供
「YUMI YOU SLOW STUDIO慢游室」擅長在人與動物間的情感與故事中搜尋靈感，創造可愛帶點幽默的插畫圖像。圖／YUMI YOU SLOW STUDIO慢游室提供
「YUMI YOU SLOW STUDIO慢游室」擅長在人與動物間的情感與故事中搜尋靈感，創造可愛帶點幽默的插畫圖像。圖／YUMI YOU SLOW STUDIO慢游室提供
「小高潮色計事務所」主理人色長10月16日一日限定於「500案內所」出攤。圖／小高潮色計事務所提供
「小高潮色計事務所」主理人色長10月16日一日限定於「500案內所」出攤。圖／小高潮色計事務所提供
「YUMI YOU SLOW STUDIO慢游室」擅長在人與動物間的情感與故事中搜尋靈感，創造可愛帶點幽默的插畫圖像。圖／YUMI YOU SLOW STUDIO慢游室提供
「YUMI YOU SLOW STUDIO慢游室」擅長在人與動物間的情感與故事中搜尋靈感，創造可愛帶點幽默的插畫圖像。圖／YUMI YOU SLOW STUDIO慢游室提供
「zitostudio工作室」許匡匡將於「500案內所」插畫家微型市集推出小王子官方授權的2款星星藏書票。圖／zitostudio工作室許匡匡提供
「zitostudio工作室」許匡匡將於「500案內所」插畫家微型市集推出小王子官方授權的2款星星藏書票。圖／zitostudio工作室許匡匡提供

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