串連6大品牌 米其林一星教父牛排消費滿5,000送1,000

老饕牛排創始人、人稱「牛排教父」的鄧有癸，為響應政府振興美意、體貼消費者需求，串連旗下教父牛排（Danny's Steakhouse）、Top Cap Steakhouse by Danny、Capstone Steakhouse、MUCHOYAKI、iPasta、Danny's Whats Green等6大餐飲品牌，即日起至11月30日，推出「振興五倍券優惠方案」，無論紙本券或數位綁定皆適用。

活動期間至牛排館以五倍券全額消費達5000元，可獲贈1000元請客金（限當次消費折抵使用）；其餘品牌另有滿2000送500、滿1000送肉醬千層麵、中杯湯品等多項好康。

身為米其林星級餐廳與台灣頂級牛排館指標的「教父牛排」，平日鮮少推出優惠，此次五倍券活動再加碼，並串連Top Cap、Capstone牛排館，於活動期間共同推出消費滿5000加贈請客金1000元的優惠，限當次消費折抵使用，牛排控請把握這難得的超值賞味時機。

位在台北信義區新光三越A9六樓的「MUCHOYAKI」，店名中的「MUCHO」是西班牙文豐盛之意，「YAKI」則是來自鐵板燒Tappenyaki的字尾，指的是燒烤、香煎的料理。即日起使用五倍券消費滿2500元，贈請客金500元，限當次消費折抵使用，活動至11月30日截止。

2015年開幕的iPasta，是牛排教父鄧有癸借鏡紐約餐飲而創立的品牌，如今台北自製義式生麵餐廳蔚為風尚，iPasta可謂此潮流的先驅。位於信義新光新天地A4館地下二樓的櫃位主打鮮製義式手工麵條，店內每日供應8種鮮製麵食；與之毗鄰的Danny's Whats Green則販售新鮮現拌沙拉組合，現場提供多款新鮮生菜、蛋白質配料與醬汁讓顧客自選。